ضربات تركية توقع 20 قتيلاً كردياً في جبهتين

أنقرة (رويترز)

قال الجيش التركي في بيان أمس، إنه قتل 20 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني المحظور في ضربات جوية جنوب شرق تركيا وفي شمال العراق.

وأوضح الجيش أن طائراته شنت 3 ضربات جوية منفصلة في إقليم فان جنوب شرق البلاد على الحدود مع إيران، وفي منطقتي زاب وحاكورك شمال العراق، مبيناً أن من المعتقد أن بعض المقاتلين كانوا يعدون لهجوم.

وأضاف الجيش أن 16 مسلحاً قتلوا ودمر موقع مركز لوجيستي في ضربتين جويتين منفصلتين في العراق.

وتابع أن ضربات جوية في إقليم فان أسفرت عن مقتل 4 مسلحين آخرين. ولحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً على الدولة التركية منذ 3 عقود، معسكرات في منطقة جبلية شمال العراق قرب الحدود مع تركيا.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.