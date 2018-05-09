ألفة يوسف

من الأسئلة التي قد يطرحها بعض الناس: لماذا لا يستجيب الله تعالى لبعض الدعاء؟ أوَليس القرآن الكريم يؤكد أنه: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم...» (غافر 40، 60)، أليس القرآن يقرر أنه «إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان...» (البقرة 2، 186).

الحق أن من أبرز أسباب الخلافات بين البشر عدم وضوح المفاهيم، ذلك أن اللغة هي التي تحدد رؤيتنا للعالم. ولا يمكن أن نتواصل عبرها إلا إذا اتفقنا، وإن نسبياً، على بعض الدلالات. فالدعاء مثلًا يفيد معاني متعددة قد تختلف باختلاف السياقات. وقد ذهب بعض مفسري القرآن إلى أن من أبرز هذه المعاني العبادة. وهم يستندون في هذا التفسير إلى قوله تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» (الأعراف 7، 194)، فيذهبون إلى أن «تدعون من دون الله» تفيد «تعبدون من دون الله». وإننا وإن كنا نعد هذا التأويل ممكناً، فإنه ليس في نظرنا التأويل الوحيد الجائز، ذلك أن الدعاء قد يكون ضرباً من ضروب العبادة ولكنه ليس كل العبادة التي تتجسم بأشكال مختلفة عبر الشعائر وعبر كل ما يمكن أن يفعله الإنسان من منظور طاعة الله تعالى.

أما المعنى الثاني للدعاء فهو الطلب أو السؤال، وهذا هو المعنى الأكثر شيوعاً، إذ أنه يتلاءم مع مفهوم الاستجابة المتعلقة بمفهوم الدعاء. فالسؤال أو الطلب يفتقران جوهرياً إلى استجابة.

اختلافات وتقابلات