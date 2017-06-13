انهيار حرية الصحافة في اليمن

جنيف (وكالات)

أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أن اليمن شهدت خلال العامين الماضيين انهيارًا حادًا في حرية الرأي، حيث كانت وسائل الإعلام وقادة الرأي هدفًا واضحًا من قبل المليشيات الانقلابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، حيث تم إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومكاتب القنوات اليمنية والعربية والدولية.

وقال الأسيدي في كلمة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، إنه بحسب إحصاء نقابة الصحفيين اليمنيين تم حجب 150 موقعًا إخباريًا، وقتل 23 صحفيًا وتعرض 148 صحفيًا للاختطاف والاعتقال ولا يزال 19 صحفيًا منهم محتجزًا لدى الانقلابيين، وصحفي مختطف لدى تنظيم «القاعدة».