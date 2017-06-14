استمرار المواجهات بين الشرعية والانقلابيين في تعز

عقيل حلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي والميليشيات الانقلابية في محافظتي تعز والجوف، فيما اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات باتجاه مدينة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن اشتباكات عنيفة نشبت في وقت مبكّر أمس في محيط مدرسة «محمد علي عثمان» ومعسكر التشريفات والقصر الجمهوري، بعد أن شنت قوات الشرعية هجوماً على مواقع الحوثيين الذين يحشدون العشرات من مقاتليهم في محاولة منهم لاستعادة القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

كما تجددت المواجهات بين الشرعية والميليشيات في العديد من جبهات القتال الداخلية بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري ميداني أن وحدة المدفعية بالجيش الوطني في جبهة «حام» بمديرية «المتون» قصفت تحركات الانقلابيين بموقع «السرب» بعد أن تم رصد تلك التحركات من قبل الفرق الاستطلاعية.

وفي جبهة «مزوية» شمال مديرية المتون، قصفت قوات الجيش الوطني مواقع العصابات الانقلابية بموقع الوادي، وموقع «الفيظ» بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف.