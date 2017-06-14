ثلاث أمسيات جديدة في بيت شعر الأقصر

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر في الأقصر ثلاث أمسيات جديدة، هي السادسة والسابعة والثامنة، ضمن برنامج البيت الممتد حتى الثامن عشر من رمضان أمام ساحة معبد الأقصر، وكانت عبارة عن ندوات ثرية في موضوعات مختلفة جمعتها روحانية الشهر الكريم، وأدارها الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر.

الندوة في الأمسية السادسة كانت بعنوان «الكرامة الصوفية إبداع شعبي في معظم ثقافات العالم» ألقاها الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأستاذ بكلية الآداب ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة، تحدث فيها عن ماهية الكرامة الصوفية وأثرها في الأدب القديم.

وبدأ الدكتور أبو الفضل بدران بالثناء على مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء بيت الشعر في الأقصر مدينة الألف باب وأثر هذه المبادرة على الثقافة وعلى أهلها الطيبين ثمّ اتجه إلى الحديث عن أدبيات الكرامة الصوفية.

أما ندوة الأمسية السابعة فجاءت بعنوان «سلطان العاشقين شرف الدين عمر بن الفارض»، تحدث خلالها عن تجربة ابن الفارض الإبداعية والصوفية كل من الشاعر محمد المتيم، الباحث في التراث الصوفي، والشاعر الدكتور الضوي محمد الضوي، والدكتورة منى شحات، أستاذة الأدب في جامعة جنوب الوادي.

وفي ندوة الأمسية الثامنة والتي كانت بعنوان «غزوة بدر الكبرى ومكانتها التاريخية»، استضاف البيت فيها الشيخ شعبان شلبي مدير عام الخطة والمتابعة والعلاقات بالأزهر الشريف والشيخ محمد عبد الغني شيخ معهد البياضية الديني.