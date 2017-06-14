ورشة «إعداد الممثل المسرحي» تكشف عن عشرات المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ندوة متخصصة في الديكور المسرحي لكل المشاركين ضمن برنامج ورشة إعداد الممثل المسرحي، والتي تنظمها الوزارة حالياً على مسرح المركز الثقافي بأبوظبي وتضم أكثر من 37 من الموهوبين الإماراتيين والعرب في مجال المسرح على مدى 21 يوماً، وقدم الندوة مهندس وليد الزعابي، مدير التراث والفنون بالوزارة، التي تطرقت إلى أهمية الديكور والإضاءة والملابس في إثراء العمل المسرحي ودعم دور الممثل، كما تطرقت الندوة إلى دور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في تنمية مواهب الشباب وتعريفهم بالأدوات اللازمة للعمل على خشبة المسرح وتدريبهم على أساسيات التمثيل المسرحي.

وصرح المخرج فيصل الدرمكي، بأن ورشة إعداد الممثل المسرحي ركزت منذ اليوم الأول لها على تنمية موهبة التمثيل لدى المشاركين، وتعليمهم وتدريبهم على أساسيات التمثيل من خلال جانبين أساسيين هما الشق النظري الذي يعني بتقديم الجانب المعرفي والعلمي للمسرح، في إطار الأساسيات الضرورية دون التطرق إلى التفاصيل الدقيقة، وكذلك الشق التطبيقي الذي خُصص له أكثر من 70% من زمن الورشة، وذلك من أجل إنشاء جيل جديد من الممثلين الشباب بهدف دعم الحركة المسرحية بالإمارات وإطلاق دماء جديدة في المشهد المسرحي، وتقديم العشرات من المواهب التي يمكن أن تستفيد بها الفرق المسرحية الإماراتية، مؤكداً أنه بعد مرور أسبوعين على بداية الدورة يمكن القول بأن هناك العشرات من المواهب التي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، بالمشاركة في الأعمال الاحترافية التي تقدمها الفرق الإماراتية.

ومن جانبه قال وليد الزعابي، مدير إدارة التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والذي قدم محاضرة شاملة لكل المشاركين بالورشة تناولت أساسيات وأهمية السينوغرافيا ودورها في المسرح بما تتضمنه من عناصر الديكور والإضاءة والملابس والمكياج، والتي تعد واحدة من أدوات العرض الناجح، قال: إن هدف الدورة هو تأهيل الهواة من محبي المسرح بالأساسيات اللازمة للالتحاق بعالم المسرح. وأوضح أن الورشة تركز أيضاً على تعريف المشاركين بشكل عملي على أدوات الممثل التعبيرية، وكيفية تنميتها وتطويرها وتوظيفها أثناء العمل على المسرح.