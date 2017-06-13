باحثون: جينات تتحكم في الذوق الموسيقي للطيور المغردة

ستوكهولم (د ب أ)

من المعروف أن تفضيل الطيور المغردة للزقزقة أمر فطري في أغلبه، حيث ترد فراخ هذه الطيور عقب خروجها من البيض على تغريد الطيور التي من نفس نوعها بشكل أقوى من ردها على الطيور الغريبة، وذلك حسبما أكده ديفيد ويتكروفت وأنا كفارنستروم من جامعة أوبسالا في السويد من خلال نتائج دراستهما التي تم نشرها في مجلة «نيتشر ايكولوجي اند ايفولوشين» أمس الثلاثاء.

وأوضح الباحثان أن هناك على مستوى العالم نحو 4000 نوع من الطيور المغردة التي تغرد بشكل متنوع للغاية وأن تغريدها يهدف على سبيل المثال لجذب شركاء الحياة أو لإثبات الحق في منطقتها.

ودرس الباحثان الكثير من الجوانب المختلفة لتغريد الطيور، حيث أصبح من المعروف بالفعل على سبيل المثال أن كبار ذكور الكثير من أنواع الطيور المغردة تعلم الطيور الناشئة كيفية التغريد بشكل مميز.

ورجح الباحثان أن الفراخ تتعلم تغريد أبويها عندما تكون في بيضها بالفعل أو أن الأم هي التي توجه هذا التطور من خلال هورمونات بالبيض،إلا أن التجربة برهنت على أن عوامل الأمومة لم تلعب دورا بالنسبة للقدرة على تمييز التغريد.