كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز 24 فبراير

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق النسخة الرابعة من «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2017» في أبوظبي يومي 24 و25 فبراير المقبل في نادي أبوظبي للفروسية.

وتأتي النسخة الرابعة من البطولة استكمالاً لمسيرة ناجحة شهدتها خلال الأعوام الماضية، إذ يتوقع أن تستقطب بطولة العام الجاري اهتماماً كبيراً من مجتمع الفروسية الدولي ومشاركة أوسع مقارنة بالبطولات السابقة. ومن المقرر أن تشهد البطولة خلال العام الجاري، مشاركة أكثر من 120 فارسة وفارساً من أبرز الأسماء في رياضة الفروسية لاستعراض مهاراتهم والتنافس للفوز بمختلف فئات البطولة، التي تتضمن منافسات الفرسان والفارسات من الصغار والشباب ومنافسات الفارسات المحترفات ومنافسات الخيول الصغيرة للفوز بالجوائز القيمة التي رصدتها البطولة للفائزين.

وتشهد البطولة في دورتها الجديدة إطلاق قرية خاصة بالبطولة، والتي ستتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المرتبطة برياضة الفروسية لتعريف زوار البطولة من جميع أفراد العائلة برياضة الفروسية وقفز الحواجز.

ويسلط «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز» الضوء على مكانة مدينة أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، وتعزيز حضورها كوجهة رياضية لمختلف البطولات الدولية عبر إثراء أجندة الفعاليات الرياضية، فضلاً عن تحقيق رؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تسعى إلى تشجيع سيدات المجتمع الإماراتي على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط وجعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة باختلاف أنواعها، وذلك بهدف تنمية وتطوير المواهب الرياضية الوطنية، وزيادة نسبة مشاركة السيدات في البطولات الرياضية المختلفة.

ويتمتع كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز باعتراف إقليمي ودولي واسع منذ انطلاقه عام 2013، وذلك في أعقاب حصوله على مصادقة الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية العام الماضي. وكانت البطولة قد انطلقت في البداية، باعتبارها فعالية رياضية للسيدات، ثم توسعت العام الماضي لتشمل فئات للرجال والأطفال، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة المشاركة الدولية في النسخة الماضية من البطولة بإجمالي 92 فارساً وفارسة من 17 دولة من جميع أنحاء العالم.