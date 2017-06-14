فريق الإمارات ثامن سباق «دو دوفينيه»

أبوظبي (الاتحاد)

حل الجنوب أفريقي لويس مينتجيس، دراج فريق الإمارات بالمركز الثامن في التصنيف العام لسباق كريتيريوم دو دوفينيه في نسخته الـ 69، وهو أحد السباقات التحضيرية قبل جولة فرنسا، إثر فوزه بالمركز الثالث في المرحلة النهائية من السباق.

وتجاوز مينتجيس، الدراج ألبيرتو كونتادور (فريق تريك-سيجافريدو) وأليخاندرو فالفيردي (فريق موفيستار) وأندرو تالانسكي (فريق كانوندالي) في التصنيف العام النهائي.

وحل الدراج جاكوب فوجلسانج، (فريق أستانا) في المركز الأول في التصنيف العام، متفوقاً على ريتشي بورت (فريق بي إم سي) ودانييل مارتين (فريق كويك - ستيب فلورز).

وأقيم سباق كريتيريوم دو دوفينيه على مدى ثمانية أيام، ويعتبر هذا السباق تحضيراً للدراجين قبل المشاركة في جولة فرنسا، وقد ضم السباق مجموعة من جبال الألب، وعدداً من السباقات ضد الزمن، وسباقات على مسارات مستوية بين الهضاب، وتتشابه التضاريس التي أقيم عليها السباق مع التضاريس التي تنتظر الدراجين في جولة فرنسا في يوليو.