«الإمارات لمتلازمة داون» تحتفي بأبطال البولينج

دبي (الاتحاد)

احتفت إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمقر الجمعية أمس الأول، بمقرها في منطقة القصيص بدبي بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون بالأبطال الرياضيين الفائزين بالميداليات الذهبية والبرونزية في تحدي الألعاب المحلية السادسة للأولمبياد الخاص والتي شهدت مشاركة كبيرة من أندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة في أجواء تنافسية قوية لحصد الألقاب في مركز دبي للبولينج.

وفاز عبدالله محمد ثاني حارب الفلاسي، وسيف محمد عبدالله الدبل، بميداليات ذهبية عن فئة 22 سنة فما فوق، وفاز إدريس محمد إبراهيم، بميدالية ذهبية عن فئة من 16 إلى 21 سنة، فيما فاز عادل عثمان عبدالقادر، بميدالية برونزية عن الفئة من 22 سنة فما فوق، وظفر راشد المرموم، بميدالية برونزية عن الفئة من 16 إلى - 21 سنة، كما ظفر عبدالله عادل آل ناصر، بميدالية برونزية عن الفئة من 12 إلى 15 سنة.

وكرم عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأبطال، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، بحضور العضو الفخري للجمعية سونيا السيد أحمد الهاشمي، وعدد من أولياء الأمور.

وهنأ عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأبطال، على هذا الإنجاز الكبير الذي يضيف لإنجازاتهم رصيداً جديداً يستحق الثناء والتكريم، وأكد أنهم يمتلكون روح التحدي والمثابرة والإصرار على الفوز والحصول على الميداليات والحرص على الرقم واحد، كما يوصيهم دوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: ألعاب الأولمبياد الخاص تهدف إلى إظهار مهارات وإنجازات الرياضيين من أصحاب الهمم على المستوى المحلي.

وأثنت سونيا الهاشمي، على أداء الأبطال، وأكدت أن هذا ما نتوقعه دائماً من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، ونؤمن بقدراتهم وعزمهم، ونحن مستعدون لتقديم الدعم لهم في كل الأوقات وعلى المستويات كافة.

من جهتها، أشادت نوال الحاج ناصر عبدالله آل ناصر، عضو مجلس الإدارة بإنجاز أصحاب الهمم، وأكدت أن مثل هذه المنافسات تسهم في تطوير الأداء، وتعزز الوعي بالمنافسة ويرسخ لديهم مفهوم الاستمرارية في العمل والعطاء.