الشرق وياس إلى نهائي «الشرق»

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهل فريقا الشرق وياس للمباراة النهائية لبطولة الشرق الرمضانية في نسختها الـ11 أمس الأول، بعد أن تغلبا في نصف النهائي على الحمد وماربيلا كافيه ليضمنا الوجود في النهائي المقرر غداً.

وحظيت مباريات دور الأربعة بالإثارة حيث تجاوز الشرق فريق الحمد 3 - 1 بعد مباراة قوية بين الطرفين، فيما تأهل ياس إلى النهائي بعد مباراة ماراثونية من التأهل بالفوز على ماربيلا كافيه بنفس النتيجة بعد الاحتكام لشوطين إضافيين لتشهد مباراتا مربع الذهب تسجيل 8 أهداف.

ويقام النهائي برعاية عبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة، ويسبقه احتفال أعدته اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال خليل بخش البلوشي، مدير لجنة المرافق العامة بالبطولة، إن اللجنة المنظمة قد قامت بترتيبات كبيرة من أجل النهائي وخاصة من ناحية تشجيع الجماهير على الحضور وإقامة الكثير من الفعاليات الترفيهية في المنطقة الترفيهية وخاصة للأطفال.

وأضاف: اللجنة أكملت الاستعداد لاستقبال ضيوف المباراة النهائية وتنظيم حفل التتويج حيث قامت بتوسعة المنطقة المخصصة لكبار الضيوف مع إضافة عدد من المدرجات للجماهير. وتابع: حضور البطولة يتزايد عاماً بعد آخر حيث حضر النهائي في العام الماضي أكثر من 2000 متفرج ويتوقع أن تزيد النسبة الجماهيرية لهذا العام.