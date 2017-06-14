80 لاعباً ولاعبة في «انطلاق» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

يغلق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة اليوم، باب التسجيل للمشاركة في بطولة «انطلاق» للشطرنج الخاطف، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، وتقام يوم السبت المقبل بقاعة مجلس ضاحية مغيدر بالطلاع، ومن المنتظر أن يشارك فيها 80 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة بعدما وجهت إدارة النادي الدعوة لها للمشاركة في البطولة.

ورصد النادي جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، وتقام البطولة بالنظام السويسري من 7 جولات وزمن كل جولة 3 دقائق فقط، وتطبق اللجنة الفنية للبطولة قوانين الشطرنج الخاطف الدولية، ويمنع استخدام الهاتف المتحرك طوال المباراة، ومن يخالف يتعرض للخسارة الفورية.

وتأتي البطولة ضمن الفعاليات الشطرنجية التي تشهدها أندية اللعبة على مستوى الدولة خلال شهر رمضان المبارك، حيث نظم عدد من الأندية بطولات دولية منها اثنين في نادي دبي للشطرنج وواحدة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وهناك بطولات في العين وأبوظبي، وتقام جميع البطولات تحت مظلة اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني.

وأكدت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إن البطولة تأتي ضمن روزنامة الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام، سواء تلك التي ينظمها أو يستضيفها، واعتدنا خلال شهر رمضان أن ننظم بطولة وفي السنوات الماضية كنا ننظم كأس الشارقة الدولية للشطرنج ثم قمنا بتغيير موعدها بعيداً عن شهر رمضان وجاءت بطولة «انطلاق» كي تكون بديلاً خلال الشهر الفضيل.

وأضافت: هناك اتفاقيات مع الأندية على جدولة البطولات بحيث لا تتعارض أية بطولة مع الأخرى من أجل ضمان نجاحها بجانب ضمان مشاركة جميع اللاعبين واللاعبات من الأندية، نظراً لأن الهدف من هذه البطولات هو الاحتكاك والفائدة الفنية للاعبين واللاعبات، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات التي تمثل الهدف الرئيسي لكل الأندية واتحاد اللعبة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة وضعت شرطاً بضرورة أن يكون المشارك يحمل رقماً دولياً ومسجلاً بالاتحاد الدولي للعبة دون أن يكون هناك شرط لتحديد النقاط، حتى تكون البطولة مطابقة للمواصفات التي أقرها الاتحاد الدولي.