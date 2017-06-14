«الإمبراطور» بطل «الشارقة الرياضية» للصالات

عماد النمر (الشارقة)

توج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، فريق الإمبراطور بكأس النسخة الثانية لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وجاء تتويج الإمبراطور بعد تغلبه في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة نادي الشارقة، على الجوارح 4 - 1، وذلك بحضور العميد سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية وحشد كبير من الجماهير ملأت مدرجات صالة المباراة.

ونال فريق الجوارح لقب الوصيف والميداليات الفضية وكأس الوصيف، وحصل فريق الوطنية الميداليات البرونزية وكأس المركز الثالث، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة المحترف المصري المعتز بالله عبد السميع لاعب الجوارح، وحصد حارس الإمبراطور جابر محمد يوسف جائزة أفضل حارس، وفاز الكويتي عبد الرحمن طلال فهد بجائزة الهداف، وحصل الفريق البطل على 200 ألف درهم، والوصيف على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، كما حصل أصحاب جوائز أفضل اللاعبين والهداف على جائزة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وشهدت المباراة النهائية ندية كبيرة، ونجح الإمبراطور في فرض سيطرته على مجرياتها عقب تسجيله الهدف الأول عن طريق محمد عبيد، وأضاف محمد علي الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمبراطور بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني سعى الجوارح لتقليص النتيجة، إلا أن قوة دفاع الإمبراطور وتألق الحارس حالا دون هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت للاعبي الجوارح، ونجح الإمبراطور من خطف الهدف الثالث عن طريق الصربي ماركو بيريج، وسجل الجوارح أول أهداف عن طريق البرازيلي دييجو فافيرو، وأحرز عبد الكريم جميل الهدف الرابع للإمبراطور.