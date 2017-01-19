«فلاش فاير» لجودلفين يستهدف «قلعة الفهيدي»

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار ميدان، في السادسة والنصف من مساء اليوم، ثالث حفلات كرنفال كأس دبي العالمي الذي يتألف من سبعة أشواط، أربعة من على الأرضية الرملية والبقية على المسار العشبي. ويتضمن الحفل اثنين من السباقات الكلاسيكية تحضيري سباق 1000 جينيز للمهرات في الشوط الثاني، وسباق قلعة الفهيدي «جروب1» في الشوط الخامس، وتشارك في الحفل 85 خيلاً، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 900 ألف دولار.

ويستقطب الشوط الخامس سباق «قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «جروب2» ثمانية خيول، يدفع مدرب جودلفين شارلي أبلبي بالجواد «فلاش فاير» بقيادة ويليام بيوك، والذي حقق هنا فوزاً رائعاً بذات المسافة في افتتاح الكرنفال قبل أسبوعين.

لكن الصراع على اللقب يحتدم بوجود «نوح فروم جوا» بإشراف مايك دي كوك وبقيادة كريستوف سوميون الفائز في الفئتين الأولى والثانية، وحل ثالثاً في مشاركته الأخيرة في جنوب أفريقيا، وهناك الجواد التركي «جراي ستورم» بقيادة أحمد سيلك في أول مشاركة له في الكرنفال، لكنه فائز ثلاث مرات في الفئة الأولى في موطنه.

وينافس أيضاً «دارك إمرالد» و«دراجون مول» وكلاهما لم يفز منذ 2015، وهناك «شامبيونشيب» بإشراف أحمد بن حرمش وبقيادة كولم أودونهيو بطل كأس اليوم الوطني بمضمار أبوظبي.