أدنوك «أ» يحلق بلقب «حكومة أبوظبي» الكروية

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق أدنوك (أ) بلقب بطولة حكومة أبوظبي لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة والتي تنظم للمرة الأولى، ضمن أولمبياد نادي الضباط الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم مشترك بين نادي الضباط ومجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز أدنوك (أ) في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول بمعلب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة على أدنوك (ب) بهدفين دون رد، في سيناريو مكرر لنهائي النسخة الماضية، تبادل فيه الأخير الأدوار وحل ثانياً ليكون البطل مختلفاً هذه المرة.

وحقق فريق الصناعات الفوز على بلدية منطقة الظفرة 4 ـ 1 ليحقق المركز الثالث، وفي ختام المنافسات توج عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصلاح السلومي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، أصحاب المراكز الأولى في ختام البطولة التي شهدت مشارك 17 فريقاً توزعت على 4 مجموعات، وتمكن طرفا النهائي أدنوك (أ وب) من عبور جميع مراحلها بنجاح، وصولاً إلى المحطة النهائية والتي رجحت فيها كفة أدنوك (أ) الذي تمكن من فرض إيقاعه من البداية ولم يحتسب له هدف في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن الفريق عاد في الشوط الثاني وأحرز هدفين عن طريق يحيى بايه ويوسف المزروعي، ليحقق البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وعلى حساب حامل اللقب الذي تغلب عليه بالذات في النسخة الماضية من البطولة.

وبعد التتويج احتفلت أسرة الفريق بالبطولة التي تعد الأولى للصالات التي يحققها الفريق والثالثة في بطولات القدم، حيث سبق له الفوز ببطولتين مفتوحتين من قبل، وجاءت الاحتفالات كبيرة لأن الفوز جاء على فريق شقيق يمثل قطاعاً آخر من شركة أدنوك ومجموعة شركاتها.