«النيابة» بطل «دائرة القضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

توج المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، فريق النيابة العامة بطلا لدورة دائرة القضاء أبوظبي الرمضانية في نسختها الخامسة بعد تغلبه على فريق قطاع المساندة والعمليات في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس الأول، فيما ذهب المركز الثالث إلى فريق قطاع الاتصال.

وحصل خليفة أحمد من فريق النيابة العامة على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال إبراهيم يوسف من فريق قطاع المساندة والعمليات جائزة الهداف، بينما تم تتويج حارس مرمى فريق النيابة العامة، أحمد مبارك بجائزة أفضل حارس مرمى.

وأكد المستشار العبري أن النجاح المتوالي الذي تحققه البطولة من عام إلى آخر، هو ثمرة الالتزام بتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، نحو دعم الرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، مؤكداً اهتمام الدائرة بتوفير عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية لموظفيها، بهدف تعزيز العلاقات البينية خارج إطار العمل، وتحقيق بيئة عمل جاذبة تتضمن عوامل لرفاهية الموظفين.

وأشاد العبري بجهود قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء أبوظبي في تنظيم البطولة، وتوفير الإمكانيات وعوامل النجاح كافة للتجمعات الرمضانية الكروية الهادفة، التي تقام بمشاركة واسعة من منتسبي الدائرة.

حضر التتويج الدكتور صلاح خميس الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، ويوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم وخدمة المتعاملين، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.