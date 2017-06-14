ابن مزينة وبن درويش.. من البطل الجديد؟

وليد فاروق (دبي)
يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة السابعة من بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات كرة القدم، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 20 فريقاً، واحتضن نادي ضباط الشرطة بالقرهود مبارياتها، وذلك بإقامة المباراة النهائية، والتي ستجمع بين فريقي المرحوم خميس بن مزينة (الشرطة سابقاً)، مع بن درويش، وذلك في العاشرة والنصف مساء، في مواجهة سيحاول فيها كل فريق الوصول للقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يسبق لكلا الفريقين الفوز بالكأس من قبل.
وكان الفريقان قد تأهلا للنهائي بتخطيهما الدور نصف النهائي بنجاح، حيث تغلب فريق خميس بن مزينة على فريق محمد علي، وفاز بن درويش على فريق جوما في مباراتين شهدتا الاحتكام إلى ركلات الترجيحية عقب انتهاء وقتيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بنفس النتيجة 1-1، ففاز أولاً فريق بن مزينة على فريق محمد علي 5-4، فيما تأهل بن درويش على حساب جوما 6-5.
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وفي المباراة الثانية، سيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء، قبل أن ينجح فريق بن درويش في التقدم في الدقائق الأولى للشوط الثاني عبر مهاجمه راشد جلال، قبل أن تسنح الفرصة لجوما فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت لعيسى عبيد (لاعب الشباب السابق وحتا الحالي) لولا تسرع لاعبه محمد مال الله الذي أهدر ركلة جزاء، إلا أن عيسى عبيد عاد ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق بن درويش.
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