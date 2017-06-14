ابن مزينة وبن درويش.. من البطل الجديد؟

وليد فاروق (دبي)

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة السابعة من بطولة «مكتوم بن راشد» لسباعيات كرة القدم، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 20 فريقاً، واحتضن نادي ضباط الشرطة بالقرهود مبارياتها، وذلك بإقامة المباراة النهائية، والتي ستجمع بين فريقي المرحوم خميس بن مزينة (الشرطة سابقاً)، مع بن درويش، وذلك في العاشرة والنصف مساء، في مواجهة سيحاول فيها كل فريق الوصول للقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يسبق لكلا الفريقين الفوز بالكأس من قبل.

وكان الفريقان قد تأهلا للنهائي بتخطيهما الدور نصف النهائي بنجاح، حيث تغلب فريق خميس بن مزينة على فريق محمد علي، وفاز بن درويش على فريق جوما في مباراتين شهدتا الاحتكام إلى ركلات الترجيحية عقب انتهاء وقتيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بنفس النتيجة 1-1، ففاز أولاً فريق بن مزينة على فريق محمد علي 5-4، فيما تأهل بن درويش على حساب جوما 6-5.

ووسط حضور جماهيري مميز جرت منافسات الدور نصف النهائي، الذي اتسم بالندية والتكافؤ بين الفرق الأربعة المتأهلة، إلى ذلك الدور، ففي المباراة الأولى بادر فريق المرحوم خميس بن مزينة إلى التسجيل عبر مهاجمه منصور محمد في الدقيقة الخامسة، إلا أنه سرعان ما أدرك فريق محمد علي التعادل عبر لاعبه عبد الله موسى في الدقيقة السابعة، لتواصل المباراة بنتيجة التعادل حتى صافرة النهاية، ليحتكم فيها الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت سيناريو التسجيل المتوالي للاعبي الفريقين، قبل أن يهدر ماهر جاسم ركلة لفريق محمد علي، أعقبت بإهدار حمدان قاسم ركلة إعلان الفوز، إلا أن فريق محمد علي رفض الهدية، بعد أن أضاع لاعبه راشد علي التسديدة الأخيرة مهدياً الفوز لفريقه.

وفي المباراة الثانية، سيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء، قبل أن ينجح فريق بن درويش في التقدم في الدقائق الأولى للشوط الثاني عبر مهاجمه راشد جلال، قبل أن تسنح الفرصة لجوما فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت لعيسى عبيد (لاعب الشباب السابق وحتا الحالي) لولا تسرع لاعبه محمد مال الله الذي أهدر ركلة جزاء، إلا أن عيسى عبيد عاد ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق بن درويش.