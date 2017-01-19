الإمارات وديزرت إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا الإمارات وديزرت بالم إلى المباراة النهائية للنسخة الـ17 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، الذي ينظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وجاء تأهلهما للنهائي أمس الأول، بعد فوز الإمارات على غنتوت 9-6، فيما فاز ديزرت بالم على أبوظبي بالهدف الذهبي 10-9، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية غداً، فيما يسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين غنتوت ياس وأبوظبي.

ونجح فريق ديزرت بالم في خطف بطاقة التأهل من فريق أبوظبي بالهدف الذهبي في المباراة التي جرت بينهما في الملعب رقم 1، ولم يتوقع أحد أن تنتهي المباراة بخسارة فريق أبوظبي الذي سيطر على مجرياتها وتقدم 8-4، حتى نهاية الشوط الرابع، إلا أن الشوط الخامس انقلبت النتيجة رأساً على عقب، وسجل ديزرت بالم 5 أهداف في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة مقابل هدف واحد لفريق أبوظبي لتعود المواجهة إلى نقطة التعادل 9-9، ليحتكم الفريقان إلى الشوط السادس والإضافي وخطف خلاله ديرزت بالم المباراة بالهدف الذهبي.

اتجهت ضربة البداية في المباراة لمصلحة فريق ديزرت بالم، عندما سجل هدفين عن طريق سنتياجو مقابل هدف لفريق أبوظبي بوساطة بينتالوجا، ودخل فريق أبوظبي أجواء المباراة في الشوط الثاني لعباً ونتيجة بتسجيله 3 أهداف عن طريق بينتالوجا والفريدو وقائد الفريق فارس اليبهوني، مقابل هدف وحيد لديزرت عن طريق سنتياجو، لتصل النتيجة إلى 4-3 لمصلحة أبوظبي.

وواصل فريق أبوظبي سيطرته في الشوط الثالث معززاً التقدم بهدفين عن طريق بينتالوجا والفريدو في ظل غياب فريق ديزرت عن التسجيل، وعزز فريق أبوظبي تقدمه في الشوط الرابع بتسجيله هدفين بوساطة الفريدو مقابل هدف لفريق ديزرت عن طريق سنتياجو لتصل النتيجة إلى 8-4 لأبوظبي.