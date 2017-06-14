حاكم رأس الخيمة: «الجو جيتسو» بفضل دعم القيادة تزداد تألقاً

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن النجاح الذي تحققه لعبة الجو جيتسو لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتضافرهم خلف هدف واحد، هو رفعة اللعبة، استثماراً للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وراشد أحمد بطي الشامسي، وأحمد محمد الشملان النعيمي، والجهاز الإداري والفني، وعدد من لاعبي الجو جيتسو بنادي الإمارات، بعد الإنجازات التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة في مختلف بطولات الجو جيتسو.

وقال سموه، إن لعبة الجو جيستو تزداد نجاحاً وتألقاً، عاماً بعد عام، وذلك بفضل الاهتمام من القيادة الرشيدة، وأن النجاحات المتلاحقة للعبة وانتشارها جعلتها محط أنظار العالم، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مميزاً على الخريطة العالمية للرياضة، مشيداً سموه بالنجاح الذي يتحقق للعبة في نادي الإمارات والتميز اللافت للاعبين في جميع الاستحقاقات المختلفة.

وأشاد سموه بالازدياد المطرد لممارسي اللعبة في الإمارة، والميداليات العديدة التي يحققها اللاعبون، مما يجعل الفرصة مواتية لتحقيق التطلعات والأهداف المرسومة لهذه اللعبة.