حاكم رأس الخيمة: «الجو جيتسو» بفضل دعم القيادة تزداد تألقاً

رأس الخيمة (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن النجاح الذي تحققه لعبة الجو جيتسو لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتضافرهم خلف هدف واحد، هو رفعة اللعبة، استثماراً للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات، ومحمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وراشد أحمد بطي الشامسي، وأحمد محمد الشملان النعيمي، والجهاز الإداري والفني، وعدد من لاعبي الجو جيتسو بنادي الإمارات، بعد الإنجازات التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة في مختلف بطولات الجو جيتسو.
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وأشاد سموه بالازدياد المطرد لممارسي اللعبة في الإمارة، والميداليات العديدة التي يحققها اللاعبون، مما يجعل الفرصة مواتية لتحقيق التطلعات والأهداف المرسومة لهذه اللعبة.
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