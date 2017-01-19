85 متسابقاً في «الإمارات الصحراوية» بالفقع

دبي (الاتحاد)

تعود بطولة الإمارات الصحراوية، ضمن سلسلة راليات الباها الوطنية للسيارات والدراجات النارية وسيارات البقي والدراجات رباعية الدفع «الكوادز» غداً، بعد استراحة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وينظم البطولة اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية بدعم من نادي الإمارات للسيارات، وينطلق السباق في الثامنة والنصف صباحاً في منطقة الفقع ويستمر لمدة ساعتين. وتشمل قائمة المتسابقين المشاركين في الجولة 85 متسابقاً يتنافسون في فئات البطولة لمكونة من خمس جولات، حيث ستجري جولتها الرابعة 3 فبراير والخامسة والأخيرة 17 فبراير. ويقود فئة الدراجات النارية بطل الموسم السابق روس رانلز الذي يعود للمشاركة في البطولة بعد إصابة بالغة في يده أثناء مشاركته في الجولة الثانية التي جرت في نوفمبر الماضي، ويحرص رانلز في هذا الجولة على تعويض ما فاته في البطولة. وفي حين فاز زميل رانلز الجنوب أفريقي جوش برودالكا بالجولة الثانية هذا الموسم، إلا أن محمد البلوشي يتصدر فئته في البطولة حالياً وذلك بعد اعتلائه المنصة مرتين في الجولتين الأولى والثانية.

ويغيب سام ساندرلاند، الفائز بالجولة الأولى في أكتوبر الماضي، عن المشاركة في الجولة المقبلة، حيث عاد مؤخراً إلى دبي بعد فوزه الرائع بلقب رالي داكار هذا العام، ليصبح أول بريطاني يفوز بهذا الرالي. وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية: لقد حقق سام ساندرلاند إنجازاً رائعاً أسعدنا جميعاً به، عندما جاء سام إلى الإمارات قبل حوالي عشر سنوات، كان متسابقاً شاباً واعداً، وأصبح اليوم بطلاً لرالي داكار، كما جاء في المركز الثاني في بطولة العالم للدراجات النارية.

وأضاف: أشجع جميع المتسابقين الشباب على الاقتداء بما حققه، حيث إنه لا يوجد مستحيل، بإمكان الجميع تحقيق إنجازات كبيرة من خلال العمل الشاق والتفاني، نتطلع إلى الاستمتاع بمجريات الجولة المقبلة، ونتمنى أن تكون جولة مثيرة وآمنة للجميع.

وبعد أسبوعين من السباقات الشاقة في أميركا الجنوبية، سيأخذ ساندرلاند قسطاً من الراحة، ومن المؤمل أن يشارك في الجولة الرابعة.

ويقود عبيد الكتبي فئة الدراجات رباعية الدفع «الكوادز» بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني في الجولتين الأولى والثانية، وفي فئة السيدات، قد تتمكن دانا مسكولنج من تصدر الفئة في حال تمكنت من الوصول إلى خط النهاية من دون مشاكل، خاصة بغياب سون شافلر نتيجة لإصابتها في عظم الترقوة.

وفي فئتي السيارات وسيارات البقي، يتصدر الشيخ حمد آل ثاني، البطل السابق لبطولة راليات الشرق الأوسط «فيا»، التصنيف العام لفئة السيارات.