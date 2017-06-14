«سكاي نيوز عربية» تكرم النجوم في «ليلة الأساطير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

في حفل استعادة ذكريات الماضي الجميل، كرمت «قناة سكاي نيوز عربية» عدداً من نجوم كرة القدم العرب، في عيدها الخامس، مساء أمس الأول بـ«الخيمة الرمضانية» في مقر القناة.

وشهد الحفل حضوراً متميزاً من الشخصيات الرياضية والإعلاميين، وجاء التكريم للدور الكبير الذي قدمه نجوم «الساحرة المستديرة» للمنتخبات العربية والأندية التي ارتدوا قمصانها، وضمت قائمة المكرمين 12 أسطورة رياضية، واستعرضت القناة بعضاً من أهم محطات هؤلاء النجوم عبر أفلام مصورة.

وبداية التكريم مع فريق الأحلام، من مركز حراسة المرمى، بصعود التونسي عتوقة حارس «نسور قرطاج» على منصة التتويج، لاستلام الدرع التذكارية، بوصفه واحداً من أفضل الحراس الذين مروا على الكرة العربية بشكل عام، وذهب الدرع الثاني إلى السعودي محمد الدعيع حارس «الأخضر» والهلال.

وفي الدفاع، كان المغربي نور الدين النيبت مدافع «أسود الأطلس» على موعد مع ذكرياته من خلال فيلم قصير، صعد بعده إلى المنصة، ومعه أيضاً في دفاع «الأساطير» يوسف حسين نجم الكرة الإماراتية، الذي «صال وجال» مع «الأبيض» في العديد من المحافل العالمية والقارية، على رأسها المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم «إيطاليا 1990»، كما ضم الدفاع المصري هاني رمزي الذي تألق في الملاعب الأوروبية، وتحديداً الألمانية لفترات طويلة، في مشوار يعد الأطول والأنجح في تاريخ المحترفين «الفراعنة» بملاعب «القارة العجوز».