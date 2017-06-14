حظوظ «الأبيض» ضئيلة والآمال شبه مستحيلة

معتز الشامي (بانكوك)

صعب منتخبنا فرصة المنافسة على الصعود إلى كأس العالم «روسيا 2018»، بعد التعادل أمام تايلاند بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك في الجولة الثامنة لمنافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ليبقى منتخبنا بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، مما يجعل حظوظه ضئيلة وآماله شبه مستحيلة.

وأصبح منتخبنا يبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه منتخبي السعودية وأستراليا اللذين يملكان 16 نقطة، ومع تبقي مباراتين فقط، وبالتالي فإن فرصة «الأبيض» في المنافسة على الصعود أصبحت معقدة.

ودفع منتخبنا ثمن الخطأ الذي كلفه كثيراً حينما لم ينجح الحارس ماجد ناصر في التعامل مع الكرة العرضية، ليسكنها منتخب «أفيال الحرب» الشباك في الدقيقة 69 ويخطف الهدف، قبل أن ينقذه علي مبخوت من الخسارة، بإدراك هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد تمريرة رأسية من «البديل» إسماعيل مطر.

أعلن منتخبنا عن أطماعه عبر التشكيلة التي وضعها الأرجنتيني باوزا المدير الفني، مع دفعه بثنائي الهجوم أحمد خليل وعلي مبخوت، وخلفهما عمر عبد الرحمن، في إشارة منه للحاجة إلى العب بأسلوب يضمن محاولة التسجيل وعدم الانتظار طويلاً، مع محاولة سد الثغرات في المناطق الخلفية، حيث تأثرت الاختيارات بالغيابات، فيما لعب منتخب تايلاند بطريقة متوازنة ومحاولة مباغتة منتخبنا كلما سنحت له الفرصة.