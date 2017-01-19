450 فارساً في احتفالية كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، صباح اليوم، فعاليات ومنافسات احتفالية سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة التي ينظمها نادي تراث الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، على مدار ثلاثة أيام، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وتتضمن الاحتفالية ثلاثة سباقات رئيسة، يشارك في جولاتها الـ12 أكثر من 450 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية العامة والخاصة في الدولة، وذلك في إطار برنامج الموسم الجديد لبوذيب 2016 - 2017.

وتفتتح المنافسات اليوم، والتي تقام في إطار بروتوكول بوذيب وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، في السابعة صباحاً، بانطلاق سباق السيدات المحلي لمسافة 100 كلم، المخصص للخيول من أعمار 6 سنوات فما فوق، ضمن 4 مراحل، فيما تشهد ميادين بوذيب، صباح غدٍ، انطلاق منافسات سباق الخيول ذات الملكية الخاصة المحلي (المواطنون) لمسافة 100 كلم، ضمن 4 مراحل، فيما تشهد الثانية بعد الظهر مشاركة أكاديمية بوذيب للفروسية بـ25 فارساً من المنتسبين إليها، يقدمون عرضاً تعليمياً في الفروسية، فيما تختتم المنافسات بالسباق الدولي للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، والمصنف دولياً بفئة نجمتين، موزعة على 4 مراحل، ويستقطب هذا السباق نجوم القدرة، وأقوى وأهم الإسطبلات العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة، ويشهد اليوم الأخير من الحدث تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل سباق.

وثمنت اللجنة المنظمة للسباقات في النادي جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم وتشجيع رياضة الفروسية في الدولة واهتمامه بتطويرها، نظراً لما تحتله من مكانة مميزة في نفوس أبناء الإمارات، مشيدة بدعم سموه اللامحدود للرياضات والأندية بالدولة بشكل عام، والرياضات والأندية التراثية بشكل خاص، الأمر الذي أثمر إيجاباً في المحافظة على مفردات الموروث الشعبي، ونقله للأجيال الجديدة بصورة حضارية.

وأكدت اللجنة أن المتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، للنشاطات التراثية، خاصة سباقات القدرة، انعكست بشكل واضح في دعم اسم الدولة في ميدان الفروسية، من خلال تبني العديد من الفرسان الناشئين، ودعم الفرسان المتميزين الذين يجدون لهم فرصة ثمينة للتنافس من خلال سباقات اليوم واليومين القادمين.