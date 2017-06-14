قفزة في أسعار حديد التسليح المصرية

القاهرة (رويترز)
شهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة بعدما فرضت الحكومة الأسبوع الماضي رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، لرويترز: «لا يوجد سبب منطقي لما يحدث. كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق». وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17٪ لحديد التسليح الصيني، وبين عشرة و19٪ للحديد التركي، و15 إلى 27٪ للأوكراني.
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وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح لـ«رويترز» مشترطاً عدم نشر اسمه: «كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون». وإنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنوياً.
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ويبلغ سعر بيع حديد التسليح في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9900 جنيه شاملاً الضريبة. وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر المقبل.