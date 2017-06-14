«أوبك»: سوق النفط يستعيد توازنه بوتيرة أبطأ وإنتاج المنظمة ارتفع

لندن، سنغافورة (رويترز)

قالت «أوبك» أمس: إن استعادة سوق النفط لتوازنه الذي طال انتظاره تتحقق، لكن «بوتيرة أبطا» وذكرت أن إنتاجها في مايو الماضي قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات.

وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يومياً في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يومياً، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً أمس، بعد أن قالت السعودية إنها ستنفذ خفضاً كبيراً للصادرات في يوليو المقبل، وسط إشارات على تراجع مخزونات الخام الأميركية، على الرغم من أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ما زالت تؤثر سلباً على السوق. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتاً إلى 48.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0833 بتوقيت جرينتش، في حين زاد الخام الأميركي 30 سنتاً إلى 46.38 دولار للبرميل. وتقود السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، جهوداً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، بهدف خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018، لدعم الأسعار.

وخلال النصف الأول من العام، كانت هناك شكوك بشأن التزام أوبك بتعهداتها. ويقول مسؤولون سعوديون في الوقت الحالي، إنهم يجرون تخفيضات حقيقية، بما في ذلك خفض بواقع 300 ألف برميل إلى آسيا في يوليو، على الرغم من أن عدة شركات تكرير آسيوية تقول إنها تتلقي كامل مخصصاتها.