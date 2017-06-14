«دانة غاز» تطرح بنوداً لإعادة هيكلة الصكوك

دبي (الاتحاد)

طرحت شركة دانة غاز بنوداً عامة لإعادة هيكلة صكوكها، وقالت إنها ستطلع سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستجدات محادثاتها مع حملة صكوكها حول إعادة هيكلة صكوكها التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، تماشياً مع لوائح الإفصاح والشفافية.

وكانت دانة غاز وجَّهت دعوة بتاريخ 3 مايو 2017 إلى حملة صكوكها التي تستحق في أكتوبر 2017 بشريحتيها العادية بقيمة 350 مليون دولار وعائد 9%، والشريحة القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 350 مليون دولار وعائد 7%، من أجل تشكيل لجنة خاصة لبدء المناقشات بشأن صكوكها.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي للشركة «منذ إصدار صكوكنا في مايو 2013، شهدت أعمال دانة غاز تحولاً كبيراً. فإلى جانب التقدم التشغيلي الكبير الذي أحرزته، حققت الشركة نجاحات واضحة فيما يتعلق بقضايا التحكيم المرفوعة ضد خصومها». وأضاف: «أن لها مستحقات متأخرة غير متنازع عليها تبلغ قيمتها نحو 900 مليون دولار من حكومتي إقليم كردستان العراق ومصر. وقد تغير مستوى المخاطر المرتبطة بالشركة على نحو إيجابي للغاية، كما انخفضت إجمالي قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 700 مليون دولار».