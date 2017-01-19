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اليوم الرابع لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

الهاجري والمنصوري يتوجان بلقبي «الرمز جير»
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تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

حفلت منافسات التلواح في اليوم الرابع لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، في نسختها الرابعة، والتي شهدت أشواط الرمز جير وجير فرخ وجرناس للملاك وعامة المحترفين، بمستويات قوية ومثيرة في ظل الفوارق الزمنية المحدودة بين الصقور المشاركة في الأشواط الـ10.

وشارك في المسابقات 218 صقراً، موزعة على 10 أشواط بواقع شوطين للرمز جير «ملاك ومحترفين» و8 لفئتي جير فرخ وجرناس للملاك ومحترفين، وسجلت المشاركة الكبيرة للملاك والصقارين إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها النسخة الحالية، والتي تبرهن على مكانة ودور الرياضات التراثية في مجتمع الإمارات، وأثرها البارز في تعزيز محطات النجاح لرياضة الصيد بالصقور والسعي لتطويرها وتنمية قاعدة الصقارين، بما ينعكس إيجاباً لخدمة تراث وموروث الإمارات.

ودشن شوط الرمز جير للملاك مسابقة التلواح، والذي شهد فوز سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري بالمركز الأول بصقره «نشوان» بزمن بلغ 17:348 ثانية، وجاء غانم خلفان عبدالله المزروعي في المركز الثاني، وحل ثالثاً عبد العزيز سالم الفارسي.

وفي الشوط الأول لمسابقة جير فرخ ملاك فاز حامد بن محمد بن بطي القبيسي بصقره «اش ل 60» بالمركز الأول بزمن 17:456 ثانية ، وحل ثانياً أحمد محمد سالم السبوسي، فيما جاء محمد علي عبدالله الرميثي ثالثاً، وتوج بلقب الشوط الثاني محمد سعيد عبدالله المنصوري من نفس المسابقة والفئة، بصقره «شركان» بزمن 17:821 ثانية، وجاء ثانياً علي سعيد سهيل حارب العميمي وفاز حامد بن محمد بني بطي القبيسي بالمركز الثالث.

كما شهدت مسابقة جير جرناس للملاك تفوق سعيد صباح بخيت المنصوري بصدارة الشوط بصقره «وضاح» بزمن 17:828 ثانية، وذهب المركز الثاني لسلطان راشد آل مانع المنصوري وتلاه ثالثاً عامر مبارك مطر الخييلي، في حين حصد لقب الشوط الثاني من المسابقة ذاتها أحمد شخبوط الكعبي بصقره «الأرضي» بزمن 18:037 ثانية، وجاء بعده سيف بن حريز الفلاسي، وحل حامد حمود مسلم حمود العميرة بالمركز الثالث. ... المزيد
     
 

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