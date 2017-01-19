الهاجري والمنصوري يتوجان بلقبي «الرمز جير»

أبوظبي (الاتحاد)

حفلت منافسات التلواح في اليوم الرابع لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، في نسختها الرابعة، والتي شهدت أشواط الرمز جير وجير فرخ وجرناس للملاك وعامة المحترفين، بمستويات قوية ومثيرة في ظل الفوارق الزمنية المحدودة بين الصقور المشاركة في الأشواط الـ10.

وشارك في المسابقات 218 صقراً، موزعة على 10 أشواط بواقع شوطين للرمز جير «ملاك ومحترفين» و8 لفئتي جير فرخ وجرناس للملاك ومحترفين، وسجلت المشاركة الكبيرة للملاك والصقارين إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها النسخة الحالية، والتي تبرهن على مكانة ودور الرياضات التراثية في مجتمع الإمارات، وأثرها البارز في تعزيز محطات النجاح لرياضة الصيد بالصقور والسعي لتطويرها وتنمية قاعدة الصقارين، بما ينعكس إيجاباً لخدمة تراث وموروث الإمارات.

ودشن شوط الرمز جير للملاك مسابقة التلواح، والذي شهد فوز سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري بالمركز الأول بصقره «نشوان» بزمن بلغ 17:348 ثانية، وجاء غانم خلفان عبدالله المزروعي في المركز الثاني، وحل ثالثاً عبد العزيز سالم الفارسي.

وفي الشوط الأول لمسابقة جير فرخ ملاك فاز حامد بن محمد بن بطي القبيسي بصقره «اش ل 60» بالمركز الأول بزمن 17:456 ثانية ، وحل ثانياً أحمد محمد سالم السبوسي، فيما جاء محمد علي عبدالله الرميثي ثالثاً، وتوج بلقب الشوط الثاني محمد سعيد عبدالله المنصوري من نفس المسابقة والفئة، بصقره «شركان» بزمن 17:821 ثانية، وجاء ثانياً علي سعيد سهيل حارب العميمي وفاز حامد بن محمد بني بطي القبيسي بالمركز الثالث.