ماجدة محيي الدين (القاهرة)
اعتاد أهالي بروناي استقبال شهر رمضان بطقوس مميزة وتبدأ فور التأكد من ثبوت رؤية الهلال، ويخرج السكان وغالبيتهم من المسلمين إلى الشوارع مهللين وتعلق الزينات وتضاء الفوانيس أمام المنازل، ويستمر السهر حتى السحور ثم صلاة الفجر بالمساجد، حيث يعتبر أول أيام الشهر الكريم إجازة رسمية.
واعتاد أهالي بروناي على تناول العصائر كإفطار خفيف ثم يذهبون لصلاة المغرب ويعودون لتناول الإفطار الرئيس، وغالباً يكون أحد الأطباق المعدة من الأرز مع اللحم أو مع أنواع مختلفة من الأسماك ويتوسط المائدة طبق كبير من الشوربة، والتي يتم إعدادها من اللحم المسلوق أو الأسماك وأحياناً يضاف إليها بعض أنواع الخضراوات.
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ويتميز المطبخ في بروناي بتشكيلة من الأكلات مثل معظم دول جنوب شرق آسيا وخاصة الأكلات البحرية حيث يتفنن الأهالي في تقديم أطباق من الأسماك بأنواع مختلفة مشوية أو مقلية أو مطهوة في الفرن، ولكل منها مجموعة خاصة من التوابل التي تميزه، إلى جانب أنواع عديدة من الصوص الخاص لكل طبق، والذي يعد بمثابة فاتح شهية لا غنى عنه على موائد الإفطار في بروناي.
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أما الحساء الشعبي المميز على موائد رمضان في بروناي فهو «سوتو» عبارة عن حساء سميك يتم إعداده من الدجاج أو اللحم البقري ويضاف إليه الكريمة وقليل من لبن جوز الهند وأحياناً بعض الخضر الطازجة.
وفي السحور يفضل سكان بروناي تناول أحد الأطباق من الأرز المحلي أو بعض أنواع الفطائر أو الكعك والمعجنات المحشوة بالفواكه مع العصائر الطازجة. ومن التقاليد الموروثة في شهر رمضان أن يقوم السلطان بحضور الاحتفالات الدينية في المسجد الكبير مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ويشرف السلطان وعدد من الوزراء على إعداد طعام السحور لعامة الشعب في أول ليالي رمضان.