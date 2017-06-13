«تلال مردف» يتقدم وفق الخطة الزمنية

دبي (الاتحاد)

أعلنت ‬شركة ‬دبي ‬للاستثمار ‬العقاري انتهاء ‬أعمال ‬تحضير ‬الأرض، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬الحفر ‬والإسناد ‬الجدارية ‬للمرحلة ‬الأولى ‬من ‬مشروع ‬تلال ‬مردف ‬البالغة ‬كلفته 3 ‬مليارات ‬درهم، ‬والذي ‬يجري ‬إنشاؤه ‬حالياً ‬في ‬منطقة ‬مردف ‬بدبي.

وتشتمل المرحلة الأولى من تلال مردف، وهو المشروع الوحيد‏‭ ‬المتاح ‬للتملك ‬الحر ‬بمنطقة ‬مردف ‬حالياً، ‬على ‬1054 ‬شقة ‬في ‬المجمّعات ‬الثلاثة، ‬وهي «‬جناين ‬أفنيو» ‬و «‬نسايم ‬أفنيو» ‬و«‬الملتقى ‬أفنيو»‬. ‬وتم ‬إنجاز ‬ما ‬نسبته ‬75% ‬تقريباً ‬من ‬أعمال ‬الأساسات ‬في «‬جناين ‬ونسايم» ‬حتى ‬مايو ‬الماضي، ‬ويجري ‬حالياً ‬تنفيذ ‬أعمال ‬التسويات ‬الأرضية. ‬ويتوقع ‬أن ‬يكتمل ‬المشروع ‬متعدد ‬الاستخدامات ‬بالكامل ‬بنهاية ‬العام ‬المقبل ‬2018. ويوفر هذا المشروع خيارات واسعة من الوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المنتشرة على مساحة 3.9 مليون قدم مربعة، وتشتمل على وحدات سكنية من فئة الاستوديو، والشقق من غرفة واحدة وغرفتين و3 غرف، إضافة إلى شقق الدوبلكس. ويضم المشروع أيضاً فندقاً من فئة الأربعة نجوم، ويتألف من 116 غرفة و 128 شقة فندقية، ومستشفى يوفر 230 سريراً. وكانت شركة دبي للاستثمار العقاري قد عينت شركة المقاولات الهندسية لتكون المقاول الرئيسي للمشروع.