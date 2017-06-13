«كريم» تطلق خدماتها في فلسطين



تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت شركة «كريم»، لحجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في فلسطين، ضمن استراتيجيتها للتوسع في المنطقة، حيث يعتبر إطلاق كريم في فلسطين فرصة لإبراز ما يوفره القطاع التكنولوجي الفلسطيني للسوق المحلية. ويأتي استثمار كريم في فلسطين انطلاقاً من التزامها بخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018. كما يعتبر إطلاق تطبيق كريم في فلسطين فرصة لتمكين المجتمع المحلي من خلال نقل المعارف والمهارات، وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريم» مدثر شيخة: «نحن ملتزمون بتقديم حلولنا الرائدة للمنطقة من خلال توفير خدمات تنقل سريعة وآمنة واقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل. كما أننا نأمل أن يشكل وجودنا في السوق الفلسطيني حافزاً للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا لإدراك إمكانيات هذا السوق كوجهة استثمارية في المنطقة». وستطلق كريم خدماتها في رام الله ابتداءً من الغد، مع خطة مستقبلية توسعية تشمل المزيد من المدن الفلسطينية، حيث سيتمكن المواطنون من حجز سيارات أجرة من خلال تطبيق كريم. من جهة أخرى، أكد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني أهمية قطاع النقل والاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بنقل الأفراد والسلع، حيث اسهم قطاع النقل والتخزين بما نسبته 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014. وتأسست شركة كريم في يوليو 2012، وتعمل في 50 مدينة في 13 دولة وتضم أكثر من 10 ملايين مستخدم.