«غرفة دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «سوق.كوم»

دبي ‏(الاتحاد)

‬وقعت ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬مؤخراً ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مشتركة ‬مع ‬موقع ‬«سوق.كوم» ‬لتسهيل ‬التعاون ‬المشترك ‬بين ‬الطرفين ‬فيما ‬يختص ‬بالتجارة ‬الإلكترونية ‬في ‬الدولة، ‬وتعزيز ‬استفادة ‬أعضاء ‬الغرفة ‬من ‬سوق ‬التجارة ‬الإلكترونية ‬في ‬المنطقة.

وبموجب نصوص الاتفاقية، يمكن لأعضاء غرفة دبي الاستفادة من مجموعة ميزات حصرية لخدمات «سوق.كوم»، تشمل الإتاحة المجانية لمدة 3 أشهر إلى خدمات برنامج «تشحن من قبل سوق»، فضلاً عن جلسات تدريبية متخصصة في مجال الشحن. كما تتضمن بعض هذه الخدمات الحصول على الأولوية في مجالات البحث وخدمات العملاء والوصول إلى العروض الترويجية.

كما تنص المذكرة على حصول سوق.كوم على علامة «عضو موثوق» التي تمنحها غرفة دبي لعدد من برامج البائعين المتوفرة حالياً على منصة سوق.كوم والمخصصة للأعمال الموجهة للعملاء، إلى جانب تعاون سوق.كوم مع غرفة دبي خلال الندوات والبرامج التدريبية المستقبلية.

وقع الاتفاقية حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ورونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع سوق.كوم، بحضور المسؤولين والمديرين التنفيذيين في غرفة دبي و«سوق.كوم».

وأشار بوعميم إلى أن مذكرة التفاهم تؤسس لتعاون طويل الأمد بين الجانبين، حيث يهم الغرفة تعزيز تنافسية أعضائها ومجتمع الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية التي تعتبر مستقبل التجارة العالمية، وأحد أوجه المتغيرات العالمية في عالم التجارة.

وأضاف : «نتوقع أن تستحوذ التجارة الإلكترونية على 10% من إجمالي قطاع التجزئة في الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة ارتفاعاً من نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 5%، ما يبرز الحاجة لضرورة تضافر الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، فالعالم من حولنا يتطور، وينبغي مواكبة هذه التطورات بمبادرات وشراكات استراتيجية مع لاعبين أساسين في السوق، توفر خدمات ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال».

بدوره، قال رونالدو مشحور: «نركز في سوق.كوم على تقديم تجربة تسوق سلسة وبسيطة لعملائنا. وتسهم مبادرتنا الرائدة «تشحن» من قبل سوق في تمكين الجهات البائعة من تجاوز أي عائق يواجههم في التجارة الإلكترونية، متيحةً لهم الاستفادة من بنيتنا التحتية المتينة وتقنياتنا المتطورة لمساعدتهم في تنمية وتطوير أعمالهم على شبكة الإنترنت. كما تمكن شراكتنا مع غرفة دبي مزيداً من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من الحصول على نطاق أعمال أوسع، كما تتيح لهم الوصول إلى ملايين من المستهلكين».

وحسب تقرير صدر مؤخراً لغرفة دبي مبني على دراسات متنوعة منها لـ ‏Payfort، ‬و«‬بيزنيس ‬مونيتر»‬، ‬يقدّر ‬حجم ‬سوق ‬التجارة ‬الإلكترونية ‬العالمية ‬نحو ‬4.3 ‬تريليون ‬دولار ‬بحلول ‬عام ‬2025، ‬أي ‬ما ‬يوازي ‬19% ‬من ‬إجمالي ‬مبيعات ‬التجزئة. ‬كما ‬يتوقع ‬توسع ‬حجم ‬سوق ‬التجارة ‬الإلكترونية ‬في ‬منطقة ‬الخليج ‬العربي ‬ليصل ‬إلى ‬41.5 ‬مليار ‬دولار ‬بحلول ‬عام ‬2020، ‬حيث ‬يتوقع ‬أن ‬تقود ‬الإمارات ‬هذا ‬التوسع ‬مستحوذةً ‬على نحو ‬53-55% ‬من ‬حصة ‬السوق، ‬تليها ‬السعودية ‬بـ ‬14%، ‬ثم ‬سلطنة ‬عمان ‬بـ ‬12%.