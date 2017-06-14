الكاكا.. طازجة ومجففة ومطبوخة ونيئة

أبوظبي (الاتحاد)

الكاكا من الثمار اللذيذة، التي تتميز بالطعم الحلو المائل للحامض، ولها أنواع وأشكال عدة مختلفة تنتشر في جميع أنحاء العالم بسبب قيمتها الغذائية وطعمها المميز، وتوجد الكاكا منذ آلاف السنين في عدد من الثقافات حول العالم يوجد أنواع منها مثل الكاكا اليابانية والأميركية والهندية، وتتميز بمحتوى غذائي عالٍ من الألياف الغذائية وكميات من المركبات العضوية، ويمكن أن تؤكل طازجة ومجففة أو مطبوخة أو نيئة، خاصة بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، لما لها من فوائد صحية وغذائية عدة.

أما عن القيمة الغذائية لفاكهة الكاكا، فهي تحتوي على فيتامينات عدة، منها فيتامين (أ)، وفيتامين (ج)، وفيتامين (E)، وفيتامين (B6)، والمعادن مثل المنجنيز والنحاس والماغنسيوم والبوتاسيوم، والفوسفور والمركبات العضوية ومضادات الأكسدة مثل gallocatechins، وحمض بتيولينك، ومختلف مركبات كاروتينويد التي تقع ضمن مجمع فيتامين ب والفلافنويدلت والنياسين والثيامين واليود واللايكوبين.

وتحتوي الكاكا على محتوى منخفض من السعرات الحرارية (126 سعرة لكل 100 جرام)، ومستويات منخفضة من الصوديوم ومستويات عالية من الكالسيوم والبروتين والحديد وفيتامين ج، كما تحتوي على كميات من الألياف الغذائية التي تشعر الإنسان بالشبع سريعاً لوقت طويل، ولا تحتوي على الكولسترول؛ لذلك فهي تغني عن تناول المزيد من الطعام.

تعد الكاكا من الخيارات المثالية للرجيم، فهي من الفواكه التي تساعد على حسم الوزن، حيث يتم خلط حبات الكاكا مع البرتقال مع ملعقة من القرفة ويتم تناول الخليط قبل تناول الطعام بنصف ساعة، وهذه من الوصفات المثالية لخسارة الوزن مع مراعاة ممارسة التمارين الرياضية. وتحمل ثمار الكاكا نسبة عالية من البروتينات فمع تناول ثمرة واحدة منها تعطي الجسم نسبة 2% من المعدل اليومي الذي يحتاج إليه الجسم من البروتينات.