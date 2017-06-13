تقرير: ارتفاع حركة البيانات المتنقلة عالمياً 8 مرات بحلول 2022

دبي (الاتحاد)

توقع تقرير لشركة إريكسون استمرار النمو السريع في مجال الاتصالات المتنقلة، وذلك على ضوء توقع ارتفاع حركة البيانات المتنقلة عالمياً بمعدل 8 مرات عن المعدل الحالي بحلول عام 2022. وتعادل حركة البيانات هذه:

مشاهدة سكان إسبانيا لمقاطع فيديو بدقة عالية HD على مدى 24 ساعة لمدة شهر، واستمرار مشترك واحد بمشاهدة مقاطع فيديو بدقة عالية HD بشكل مستمر لمدة 3.55 مليار سنة، و31 مليار ساعة من مشاهدة مقاطع فيديو بشكل مستمر. ووفق التقرير، تشهد السنوات الست المقبلة إضافة نحو 2.6 مليار مشترك جديد إلى شبكات الاتصال المحمول من النطاق العريض، بمعدل مليون شخص يومياً، وهو عدد كاف لملء مقاعد ستاديوم مخصص لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم (بقدرة استيعابية 50000) لعشرين مرة في يوم واحد، وهو ذات العدد الذي تجمع في ساحة تايم سكوير بنيويورك لاستقبال العام الجديد 2017. ويعتبر ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية والنفاذ السهل لخدمات الإنترنت المتنقلة من أهم الأسباب المؤدية لارتفاع حركة البيانات. وقامت اريكسون بتحليل «حركة بيانات الاتصالات المتنقلة في الهواتف الذكية» في إطار «حركة بيانات الاتصالات المتنقلة» لشرح هذا التوجه بطريقة واضحة. ومن المتوقع بنهاية عام 2022، ارتفاع حركة البيانات بمعدل 9 مرات لتبلغ 66 إكزابايت في الشهر الواحد.