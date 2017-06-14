وجبات خفيفة سهلة التحضير في رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أثبتت دراسات أجريت حديثاً أهم المزايا الصحية للصوم فيما يتعلق بمستويات السكر والكوليسترول في الدم، في حين يغفل العديد من الصائمين الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان، والذي يعد فرصة جيدة لتنقية الجسم وتجديد الخلايا، شرط أن يتم تناول الطعام بتوازن، خاصة الحلويات.

وجبات خفيفة

تقول دانيا ناصر، اختصاصية تغذية علاجية في مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي، إنه بعد ساعات طويلة من الصوم، من الطبيعي أن تشعر بالرغبة في تناول أطعمة متنوعة، خاصة أن الجسم يدخل في حالة من الحرمان تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، مما يسبب بالتالي الإجهاد، وعلى الرغم من ذلك، ومع التخطيط الجيد للوجبات واتباع العادات الصحية عوضا عن العادات غير الصحية الشائعة، سيصبح تحقيق التوازن خلال شهر رمضان أمرا يسيرا. ودائماً ما تكون الحلويات محط الاهتمام عند الحديث عن المأكولات الأساسية خلال هذا الشهر الكريم، وخاصة عندما يبدأ الشعور برغبة ملحة في تناول السكريات بعد الإفطار مباشرة، ولهذا السبب، قمنا بوضع قائمة تضم وجبات خفيفة سهلة التحضير تساعدك في إشباع رغبتك الملحة في تناول الحلويات بالطريقة الصحية، وتحتوي على متوسط عدد سعرات حرارية في كل حصة 200 سعرة حرارية، وهي عبارة عن:

* التمر المحشو بالجبنة الكريمية والجوز: