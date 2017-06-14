الاعتكاف.. سُنة مؤكدة تزكي النفس

سلوى محمد (القاهرة)
الاعتكاف سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، وداوم عليه النبي تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، ويصح في جميع أيام العام وليس فرضاً إلا أن يُوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فوجب عليه، وتأكدت أفضليته في العشر الأواخر من رمضان لما تبين أن ليلة القدر ترجى فيها، كما روت السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام لما تبين له أن ليلة القدر ترجى في العشر الأواخر»، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده، وبعد وفاته اعتكف زوجاته اقتداء به، وروى البخاري عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف في كل رمضان عشرة أيّام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً».
والاعتكاف شرعاً الإقامة في المسجد للتعبّد للّه وحده من صلاة وذكر وتلاوة وصيام واستغفار وتسبيح ليكون وسيلة يعمّق فيها صلته بربِّه ويتزود من العبادة ليرجع إلى حياته الاعتيادية وقلبه نقياً مستقيماً ثابتاً وإيمانه قوياً، فهو تزكية للنفس وعُزلة مؤقتة عن أمور الحياة، وشواغل الدنيا، وقطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بالخالق، وكلما قويت المعرفة والمحبة بالله، والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكليّة، ولا يتم هذا إلا بالعزلة عن الناس بمكان خاص يخلو فيه.
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ولا يجوز الاعتكاف للمرأة إلا بعد إذن زوجها إذا كان الاعتكاف منافياً لحقه، والأفضل لها البقاء في بيتها محافظة على نفسها، والقيام بخدمة زوجها وولدها، لأن في خروجها مظنّة الفتن بها، وفي انفرادها ما يعرضها لأهل الفساد، لكن إن أمنت هذه المفاسد، وكان المسجد قريباً من أهلها ومحارمها، ولو لم يكن فيه جماعة مستمرة، جاز لها الاعتكاف فيه.