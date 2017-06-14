ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

أحمد محمد (القاهرة)
استغفر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لوالديه، دعا بأعظم المطالب والمقاصد التي عليها النجاة، في الدار الآخرة، وهو طلب المغفرة له ولجميع المؤمنين، دعوة عظيمة من الدعوات الجليلة، خصَّ نفسه بالمغفرة، وقدمها في الدعاء شعوراً بالتقصير مما لا يسلم منه البشر قال: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)، «سورة إبراهيم: الآية 41».
يقول العلماء، إن إبراهيم عليه السلام، دعا لوالديه بالمغفرة لعظم حقهما عليه، كما قال تعالى: (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً)، «سورة الإسراء: الآية 24»، إلا أنه دعا لأبيه بالمغفرة إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما أصر على الكفر تبرأ منه كما قال تعالى: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)، «سورة التوبة: الآية 114»، فدلت الآية الكريمة على عدم جواز الدعاء للمشركين بالمغفرة ما داموا على الكفر، والشرك سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم، لكن له أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق للإيمان.
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لذا ينبغي للعبد أن يكثر من هذه الدعوة المباركة الشاملة لكل مؤمن ومؤمنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، قال ابن كثير، ينبغي لكل داعٍ أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، ويستحب للداعي أن يبدأ بنفسه حال دعائه، كما قال تعالى لنبيه، صلى الله عليه وسلم: (... وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...)، «سورة محمد: الآية 19».
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وقال مجاهد، فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته، واستجاب له، وجعل مكة هذا البلد آمناً، ورزق أهله من الثمرات، وجعله إماماً، وجعل من ذريته من يقيم الصلاة، وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه.