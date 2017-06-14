الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة إلى لوكسمبورج

دبي (الاتحاد)

بدأت الإمارات للشحن الجوي تسيير أول رحلة شحن أسبوعية منتظمة إلى لوكسمبورج أمس الأول. وتعد هذه الخدمة أولى الخطوات لتفعيل الشراكة التشغيلية الاستراتيجية مع خطوط كارجولوكس الجوية التي أعلن عنها في مايو الماضي. ولقيت طائرة الشحن البوينج 777 تحية تقليدية برشاشات المياه لدى وصولها إلى مطار لوكسمبورج. وتشغل الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن من طراز بوينج 777 على هذا الخط، ما يوفر طاقة تزيد على 100 طن. وتعد هذه الطائرة الأحدث والأكثر تطوراً، وتتميز بالاستهلاك المنخفض للوقود مقارنة مع أي طائرة أخرى بنفس الحجم. وتتيح الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات للشحن الجوي وكارغولوكس‏‭ ‬لعملاء ‬الناقلتين ‬إمكانية ‬الوصول ‬إلى ‬عدد ‬أكبر ‬من ‬الوجهات ‬والخدمات ‬من ‬خلال ‬اتفاقيات ‬الحجوزات ‬والنقل ‬المشترك. ‬وتسهل ‬خدمة ‬الشحن ‬الجديدة ‬الربط ‬بين ‬المركزين ‬الرئيسين ‬للناقلتين ‬في ‬لوكسمبورج ‬ودبي، ‬حيث ‬تشغل ‬كارغولوكس ‬إلى ‬دبي ‬ورلد ‬سنترال ‬ثلاث ‬رحلات ‬أسبوعياً. وتتم مناولة شحنات كل من الناقلتين في منشأة الناقلة الأخرى في لوكسمبورج ودبي، ما يسهم في تسهيل العمليات، كما يساعد امتلاك الجانبين شهادة الاعتماد والمصادقة بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لممارسات التوزيع الجيد، في جعل هذه العمليات أكثر سلاسة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن «تدعم هذه الخطوة شراكتنا مع كارغولوكس، حيث سيتمكن كلانا من خلالها من توسيع شبكات خطوطها، ما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ويطور خدماتنا في المناولة الأرضية والعمليات لنقل الشحنات». من جانبه، قال ريتشارد فورسون، الرئيس والمدير التنفيذي لكارغولوكس «باعتبارها ناقلة جوية رائدة في منطقة الخليج وإحدى كبريات الناقلات العالمية، سيكون لها وجود ومكانة قوية في السوق كما كارغولوكس. ومع تدشين أول رحلة للإمارات للشحن الجوي في لوكسمبورج، نكون قد بدأنا مرحلة جديدة ووضعنا حجر الأساس لتعاون مثمر لصالح عملائنا، وتتيح لنا قدراتنا الإضافية تطوير خدماتنا التي لا يمكننا تقديمها بمفردنا».

وتصل رحلة الإمارات للشحن الجوي إلى لوكسمبورج كل يوم اثنين في الساعة 1:25 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتعود إلى دبي ورلد سنترال في الساعة 3:25 عصراً بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.

وتعد الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن، وتستخدم طاقة الشحن المتوفرة على أكثر من 260 طائرة تشكل أسطول طيران الإمارات حالياً بما فيها 15 طائرة شحن، منها 13 طائرة بوينج 777F ‬وطائرتان ‬من ‬طراز ‬بوينج ‬747-400ERF. ‬وتشتهر ‬الإمارات ‬للشحن ‬الجوي ‬بتوفيرها ‬أعلى ‬معايير ‬الجودة ‬في ‬ما ‬تقدمه ‬من ‬منتجات، ‬وتسعى ‬دائماً ‬إلى ‬تحقيق ‬رضا ‬العملاء ‬من ‬خلال ‬الابتكار ‬والمرونة ‬والتحسين ‬المستمر ‬في ‬مستويات ‬الخدمة.