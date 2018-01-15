إغلاق باب المشاركة في «جائزة كريستو وجان- كلود» 22 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي إغلاق باب المشاركة في الدورة السادسة من «جائزة كريستو وجان-كلود» التي تنظمها بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، يوم الاثنين 22 يناير الجاري. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المواهب الفنية الصاعدة في الإمارات، من خلال تكريم الأعمال الفنية التي تستلهم روح التجربة المتميزة للفنانين كريستو وجان كلود عبر عرضها أمام الجمهور.

وترحب الجائزة بمشاركة الفنانين الشباب والمبدعين في دولة الإمارات، سواء كانوا من الطلاب الجامعيين أو الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية. ويستمر تقديم الطلبات لغاية 22 يناير 2018، حيث يمكن للمشاركين اختيار مختلف الوسائط الفنية، ومنها التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والتركيبات، وفن الأرض، والفيديو على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «نحن نعتز بتقديم جائزة كريستو وجان كلود، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، كمنصة ابتكار فني بمعايير عالمية، وأداة تطوير لإمكانات الإبداع لدى الشباب الإماراتي، تبرزُ الروح الخلاقة التي لديهم، فالجائزة التي أطلقناها قبل خمس سنوات بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي والفنان العالمي كريستو، باتت منبراً لإبداعات التشكيليين الناشئين في الدولة، ومرآة لتطورهم المهني عبر اقتراح فكرة العمل وإنجازه وعرضه للجمهور في جولته الإماراتية، مع الشروع في التصميم والاستشارة الفنية والدراسة المالية للمشروع، ونحن بانتظار إبداعات الشباب الذين نثق بقدراتهم ومهاراتهم».

ومن جانبه، قال كريستو: «يشكل دعم الإبداع في الإمارات خطوة بالغة الأهمية، بينما تتيح هذه الجائزة للفنانين الشباب المشاركين فرصة كبيرة جداً. وأرجو التوفيق لجميع المشاركين». أما ديفيد دارتس، العميد المساعد لكلية الفنون، أستاذ قسم الفنون والتخصصات الفنية في جامعة نيويورك أبوظبي، فقال: «تتيح هذه الجائزة فرصة استثنائية للفنانين الشباب لتخيّل وإدراك الأعمال الفنية العامة ذات القياس الكبير والمنسجمة مع تقاليد كل من جان-كلود وكريستو».

وسيحصل الفنان الفائز بالجائزة، على مبلغ قيمته 10 آلاف دولار أميركي من أجل إنجاز عمله الفني الجديد، فضلاً عن 5 آلاف دولار مهداة من قبل كريستو شخصياً لمساعدته في المضي قدماً بمسيرته الفنية.