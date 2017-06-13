يوم «التناد».. يُحشر فيه الناس ويطلبون النجاة

محمد أحمد (القاهرة)
يوم «التناد»، أي إطلاق النداءات، إن الناس إذا حل بهم أمر مخوف يكثر بينهم التنادي لطلب النجاة، ودفع المكاره، ويوم القيامة هو يوم الخوف الأكبر، ولذا يكثُر التنادي بين الناس، حتى كان من أسمائه «يوم التناد».
وسمي بذلك لأن الخلق يتنادون، والتنادي واقع في صور شتى، فمن مُستشفِع ومِن مُتضرِّع، ومن مسلِّم ومهنِّئ، ومن موبِّخ ومِن معتَذِر، ومِن آمِر ومِن مُعلِن بالطاعة، وتسميته «يوم التناد» تدل على التصايح وتناوح الأصوات من هنا وهناك، وتدل على أنه يوم زحام وخصام، والنداء في ذلك اليوم العظيم يصدر من الله تعالى ومِن الملائكة ومِن الناس مؤمنين وكفار.
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ويقول الشيخ الشعراوي، التنادِ يعني: تناديني وأناديك، ويوم القيامة سيكون التنادي من عدة وجوه، يقول تعالى:
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وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: (... أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ...)، «سورة الأعراف: الآية 44»، ومناداة أهل النار أهل الجنة: (... أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ...)، «سورة الأعراف: الآية 50».