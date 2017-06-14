الإمارات تشارك في اجتماع سياحي لدول حوار التعاون الآسيوي بكمبوديا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد من دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني لدول أعضاء حوار التعاون الآسيوي بـ«سيم ريب» بكمبوديا، برئاسة محمد خميس المهيري وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد ومستشار الوزير لشؤون السياحة، وبمشاركة عبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة، ومحمد النجار خبير الشؤون السياحية بالوزارة، وموزة الهناوي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك في الحوار، الذي افتتحه معالي هون سين رئيس وزراء كمبوديا، العديد من وفود الدول الأعضاء، منها اليابان والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وكوريا وغيرها، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية، مثل منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونيسكو ومنظمة باتا.

وتأتي مشاركة الدولة في إطار التعاون الدولي مع منظمة حوار التعاون الآسيوي التي تعد شريكاً رئيساً للدولة في كل القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي الذي يكتسب أهمية متزايدة في مختلف دول العالم، إذ يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستحوذ على أكثر من 9% من القوى العاملة في العالم، وعلى 30% من صادرات الخدمات، و7% من إجمالي الصادرات العالمية. وتتبوأ السياحة في دولة الإمارات أهمية كبيرة، حيث تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنوع والاستدامة والتحول إلى اقتصاد تنافسي معرفي يمتلك كل مقومات النمو في مرحلة ما بعد النفط.

وأكد المهيري، على أهمية الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي، باعتباره إحدى أهم المنصات التي تنظمها منظمة حوار التعاون الآسيوي والتي تركز على التنمية السياحية المستدامة، مشيراً إلى أن دول قارة آسيا تمثل إحدى الوجهات المؤهلة لتكون ضمن المقاصد السياحية الرائدة في العالم، نظراً إلى عوامل الجذب والمقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها من تاريخ وآثار وتنوع طبيعي وغنى ثقافي وحضاري وكفاءات بشرية وبنى تحتية متطورة. وقال المهيري: «إننا اليوم أمام مرحلة جديدة للنمو السياحي تتطلب تعاوناً أكبر لضمان الاستفادة المثلى من الفرص التي يقدمها هذا القطاع، وتفعيل العمل الجاد وتوطيد الشراكة وتبادل الخبرات والمعارف على المستويين الحكومي والخاص بين دول أعضاء المنظمة للتغلب على أي تحديات تواجه مساعينا لتطوير قطاعاتنا السياحية وتعزيز تنافسيتها، وتعظيم قدرتها على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلداننا».

وأشار للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال السياحة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيدها على ضرورة جعل السياحة جزءاً أساسياً من مسيرة التطور في الدولة، وتوظيف المقومات السياحية الواسعة التي تتمتع بها دولة الإمارات لرفد الاقتصاد الوطني بإيرادات مستدامة ومتنامية، وتعظيم دور القطاع في توليد فرص العمل وبناء القدرات البشرية، مشيراً إلى تضافر الجهود الوطنية في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية الدولة لتكون ضمن أفضل المقاصد السياحية المستدامة، وتعمل بصورة مستمرة على تنمية السياحة عبر تطوير منتجاتها وتحسين جودتها.