دبي من أفضل 10 وجهات عالمية لتنظيم الاجتماعات

دبي (الاتحاد)

جاءت ‬مدينة ‬دبي ‬ضمن ‬أفضل ‬10 ‬وجهات ‬عالمية ‬لتنظيم ‬الاجتماعات ‬والمؤتمرات ‬الدولية ‬خلال ‬العام ‬2016، ‬وفقاً ‬لتقرير ‬إحصائيات ‬الفعاليات ‬الذي ‬صدر ‬مؤخراً ‬عن ‬اتحاد ‬الجمعيات ‬الدولية. ‬وصنف ‬التقرير ‬1157 ‬مدينة ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬استناداً ‬إلى ‬إجمالي ‬عدد ‬المؤتمرات ‬التي ‬عقدت ‬بها ‬على ‬مدار ‬العام. كانت دبي قد جاءت في المرتبة الرابعة عشرة ضمن التقرير ذاته للعام 2015، وتقدمت خلال العام 2016 لتأتي في المرتبة العاشرة، حيث بلغ عدد الاجتماعات والمؤتمرات المقامة بها 180 اجتماعاً بزيادة 24% مقارنة بالعام 2015.

وتعد دبي المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تظهر في المراكز الـ25 الأولى في التصنيف العالمي، ما يؤكد مكانتها باعتبارها الوجهة الأولى بالمنطقة في استضافة الفعاليات الدولية، حسب بيان أمس.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يؤكد موقع دبي المتقدم ضمن التصنيف العالمي، أن المدينة لم تعد من رواد المنطقة في هذا القطاع فحسب، بل أصبحت وجهة رئيسة على الساحة العالمية أيضاً. ونواصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز ما نقدمه من عوامل جذب والسعي نحو جعل مدينة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة».

ويشمل العدد الإجمالي للاجتماعات تلك التي تنظمها الشركات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى التي تنظمها المؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي. وتؤكد النتائج التي تحققها المدينة على مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة كل أنواع الفعاليات الخاصة بالأعمال، كما تعكس معدلات النمو الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2012، جاءت دبي في المرتبة الـ26 على القائمة، بإجمالي 76 اجتماعاً لمؤسسات دولية جرى تنظيمها في المدينة. ومنذ ذلك الحين تطورت عروض قطاع الأعمال لدى دبي، حيث أسهمت البنية التحتية ذات المستوى العالمي للمدينة، بالإضافة إلى عملية الانفتاح والربط بسائر دول العالم، في مضاعفة نتائج الأعمال، مسجلة نمواً بنسبة 138% في عدد الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها منذ عام 2012.

وقال ستين جاكوبسن، مدير إدارة فعاليات دبي للأعمال: «شهد قطاع تنظيم فعاليات الأعمال في دبي معدلات نمو كبيرة على مدار العقد المنصرم، ونحن فخورون للغاية بأن المدينة أصبحت تعتبر واحدة من أفضل 10 وجهات لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات وفقاً لتقارير اتحاد الجمعيات الدولية، بعد الدخول في منافسة مع أكثر من 1100 وجهة أخرى. لقد بذلنا الكثير من الجهد لتحقيق هذا الإنجاز، بدعم قوي من شركائنا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، ومؤسسات الضيافة، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، وغيرهم. ونهدف إلى مواصلة تعزيز قيمة وجودة الخدمات التي نعرضها بما يسهم في تقدم دبي على المؤشر في السنوات المقبلة».

ويأتي أحدث تقارير اتحاد الجمعيات الدولية، قبيل إعلان دبي مؤخراً عن فعالية مؤتمر جمعية دبي الذي يعقد يومي 11 و12 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة الذي يسلط الضوء على دور الجمعيات الكبير في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية في إمارة دبي، وتحقيق رؤيتها الانتقالية نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويستضيف المؤتمر الذي يحمل عنوان «بناء مجتمع» مديرين تنفيذيين لجمعيات إقليمية ودولية وممثلي دوائر حكومية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وطلاب وغيرهم من مهنيين معنيين بشؤون تطوير الجمعيات.

وإضافة إلى مؤتمر جمعية دبي الذي يعقد في وقت لاحق من هذا العام، من المقرر أن تستضيف دبي أيضاً فعاليات عدد من أبرز مؤتمرات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك: الاجتماع السنوي لأكاديمية الأعمال الدولية، والمؤتمر السنوي والاتحاد العالمي لنقل السلع والأمتعة بين الدول ورابطة آسيا والمحيط الهادئ لمرضى الروماتيزم، ومؤتمر الكونجرس الدولي لنقص المناعة بالمراحل المبكّرة.