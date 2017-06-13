«أتش أم أتش» للضيافة تعين مديراً جديداً لـ «كورال دبي»

دبي (الاتحاد)

عينت إدارة الضيافة القابضة «أتش أم أتش» رأفت جوتة، مديراً عاماً جديداً لفندق كورال دبي - ديرة.

يتمتع رأفت بخبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجال إدارة الفنادق، عمل خلالها مع فنادق تديرها شركات عالمية مثل مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، كيمبينسكي وماريوت إنترناشيونال. وقبل تولي مهام منصبه الجديد، عمل رأفت مديراً لفندق هوليداي إن إكسبريس مطار دبي، حسب بيان أمس.

وقال فيرغال بورسيل، مدير العمليات التنفيذي في «أتش أم أتش»: «يسعدنا الترحيب برأفت في فريقنا، حيث نعتبره المرشح المثالي لقيادة الفريق في فندق كورال دبي ديرة. ونظراً لأنه عمل في فنادق شهيرة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، قطر والأردن، فإنه يحمل خبرة واسعة وعلى دراية كبيرة بأعمال وثقافة المنطقة. نحن على ثقة من أن خبرة رأفت سوف تكون ثمينة في تعزيز ورفع أداء كورال دبي - ديرة والبناء على نجاحه الحالي».

وقال رأفت جوتة: «إني ممتن للغاية لـ(أتش أم أتش)؛ لأنها منحتني هذه الفرصة الرائعة. فندق كورال دبي ديرة فندق رائع به إمكانات نمو هائلة. وأنا أتطلع قدماً للعمل مع فريق الفندق من أجل الحفاظ على المعايير الحالية، بل وتعزيزها لتحقيق أعلى مستويات لخدمة العملاء».

وفندق كورال دبي ديرة من فئة الـ 4 نجوم ويضم 147 غرفة فاخرة.