705 ملايين درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، نحو 705 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 188 مبايعة بقيمة 392 مليون درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 192 مليون درهم، و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 313 مليون درهم، منها 24 رهن أراض بقيمة 262 مليون درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 208 ملايين درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 19 مليون درهم.