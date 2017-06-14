  • الأربعاء 19 رمضان 1438هـ - 14 يونيو 2017م

نصائح للمسافرين في حجز رحلاتهم

التوقيت والوجهة يتصدران خيارات سفر «المتأخرين»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

ينصح مديرو مكاتب سفر وسياحة في الدولة المسافرين الذين لم يقوموا بالتخطيط والحجز لرحلاتهم الصيفية لغاية اليوم، تتمثل في قيامهم بالحجز بعد منتصف شهر يوليو المقبل تفادياً للازدحامات وارتفاع الأسعار، إلى جانب اختيار الوجهات غير المكتظة والتي تتاح بأسعار مناسبة.

قال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة: «أهم نصيحة نقدمها للمسافرين خلال الإجازة الصيفية والذين لم يقوموا بالحجز والتخطيط لرحلاتهم حتى الآن أن يختاروا الوقت المناسب للسفر بعيداً عن أن أيام الازدحام والذروة للسفر».

وأوضح الدرمكي: «تعتبر الفترة التي تسبق العيد بأيام إلى بعد العيد الأكثر ازدحاماً حالياً، فمن النادر أن يجد المسافر مقاعد شاغرة، وإن وجد ستكون بضعف السعر».

وأضاف: «بذلك يوفر المسافر أكثر من 40% من أسعار التذاكر».

وأشار الدرمكي إلى أن النصيحة الثانية التي نقدمها لهم أن يختاروا وجهات أقل طلباً من الوجهات المعتادة، فعلى سبيل المثال الابتعاد عن ألمانيا والنمسا التي تشهد ازدحاماً كبيراً، سواء في رحلات الطيران إليها، أو في الفنادق، والتوجه إلى وجهات أخرى وجديدة مثل البوسنة وجورجيا وأذربيجان. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 