التوقيت والوجهة يتصدران خيارات سفر «المتأخرين»

رشا طبيلة (أبوظبي)

ينصح مديرو مكاتب سفر وسياحة في الدولة المسافرين الذين لم يقوموا بالتخطيط والحجز لرحلاتهم الصيفية لغاية اليوم، تتمثل في قيامهم بالحجز بعد منتصف شهر يوليو المقبل تفادياً للازدحامات وارتفاع الأسعار، إلى جانب اختيار الوجهات غير المكتظة والتي تتاح بأسعار مناسبة.

قال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة: «أهم نصيحة نقدمها للمسافرين خلال الإجازة الصيفية والذين لم يقوموا بالحجز والتخطيط لرحلاتهم حتى الآن أن يختاروا الوقت المناسب للسفر بعيداً عن أن أيام الازدحام والذروة للسفر».

وأوضح الدرمكي: «تعتبر الفترة التي تسبق العيد بأيام إلى بعد العيد الأكثر ازدحاماً حالياً، فمن النادر أن يجد المسافر مقاعد شاغرة، وإن وجد ستكون بضعف السعر».

وأضاف: «بذلك يوفر المسافر أكثر من 40% من أسعار التذاكر».