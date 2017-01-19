عُلُوُّ الأزمنة

كتابة - خوسيه أورتيغا إي غاسيت
ترجمة المهدي اخريف
يكتسي هذا النص الفلسفي لخوسي أورتيغا إي غاسيت (مدريد 1883-1955) أهمية خاصة في فلسفة التاريخ الحديثة لأنه يعيد قراءة التاريخ الأوربي من منظور المنهج الحيوي الوجودي الذي ميز أعماله الفلسفية الأخيرة. ينتمي «علّو الأزمنة» إلى كتابه «تمرد الحشود» الذي يقدم قراءة فلسفية في وضع سياسي واجتماعي طارئ على أوروبا في بداية القرن العشرين إلا أنه النص الوحيد الذي يقدم قراءة فلسفية تجاوز «تمرد الحشود» لتصل الحاضر بالماضي وتفتح أفقا جديدا لأسئلة جديرة بالتأمل ليس فحسب على مستوى الحقل الفلسفي بل على المستوى الحضارة الأوربية والإنسانية عامة في العصر الحديث.
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يُقال، مثلاً، إن هذا الشيء أَوْ ذاك لَيْس مِن صُلْب علو الأزمنة. وبالفعل: لا نقصد الزمن المجرَّد الكرونولوجي المسطَّح وإنَّما الزمن الحيوي، ذلك الذي يُسمِّيه كُلُّ جيل من الأجيال المتعاقبة «زَمننا نحن» هو الذي يمتلك دائماً نوعاً من العُلوِّ. فاليوم قد يعلو على الأمس أو يبقى مساوياً له أو يتدَّنى دونه. إن فكْرة التدنّي أو الهبوط، مَلْفُوفةً في لفظة انحطاط، مشتقّةٌ مِنْ هَذَا الحَدْس. وعلى النحو ذاته يحسُّ كل واحد، بكثير أوْ قليل من الوضوح بالعلاقة التي يجد حياته نفسها فيها مرتبطة بالعلو الزمني في انصرامه وجريانه.
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