محمد إبراهيم: أدعو الشباب لتوظيف الـ «سوشيال ميديا» لمصلحة الخير

أحمد النجار (دبي)

وجه الشاب الإماراتي محمد إبراهيم رسالة مفادها أن عمل الخير لا نهاية له، داعياً الشباب إلى توظيف عمل الخير في شبكات التواصل الاجتماعي، وإدخال منهاج الثقافة التطوعية أو المسؤولية المجتمعية كمنهاج في الفصول الدراسة للطلبة، وأيضا عمل مسرحيات ومسلسلات درامية تشدد على أهمية العمل الخيري والتطوعي.

واستحق محمد لقب «سفير العطاء»، نظير ما قدمه خلال سنوات طويلة من مبادرات تطوعية وأعمال خيرية، نذر فيها جهده ووقته وماله من أجل إيصال رسالة نبيلة تخدم أبناء بلده ومجتمعه وكافة القاطنين على أرضه الطيبة، واستطاع أن يخطف إعجاب وتقدير الجميع، فقد ترك بصمات مؤثرة في كل مبادرة وفعالية خيرية واجتماعية، خاصة خلال الشهر الكريم.

وعرف عنه حبه للعطاء وفعل الخير، وسعيه الدؤوب إلى العمل بروح مهنية وبضمير إنساني ينم عن شغف دائم بالتطوع الذي يعتبره الكنز الحقيقي للسعادة وراحة البال، وبعد نجاحه في مئات المبادرات تحدى فيها الصعاب والعثرات، أثبت فيها مرونته وإحساسه العالي بروح المسؤولية، مؤدياً بذلك رسالته السامية بكل حب وإيثار وثقة.

وقال إبراهيم إنه استقبل مبادرة 2017 عاماً الخير، كغيره من شباب الإمارات بفرح غامر وبروح متوثبة لعمل الخير بكافة أشكاله سواء من خلال أعمال التطوع أو المشاركة في مبادرات خيرية لخدمة الناس والمجتمع، وكان لإبراهيم بصمات مهمة في هذا العام، مشيراً إلى أن الخير والعطاء نابعان من قيم ديننا السمح وعاداتنا الإماراتية الأصيلة التي تتجلى في الشهر الكريم.