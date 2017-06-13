الدعاء سلاح المؤمن لجلب الرزق

حسام محمد (القاهرة)
يقول الله تعالى في سورة البقرة: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)، «سورة البقرة: الآية 186»، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرُّ لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن»، وهو ما يعني أن الدعاء إلى الله من أهم أسباب الرزق.
يقول الشيخ محمد زكي البداري أمين عام اللجنة العالمية للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن الدعاء نعمة كبرى ومنحه عظمى جاد الله وتكرم بها وامتن على عباده، حيث أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والإثابة فشأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت النعم بمثله ولا دفعت النقم بمثله، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»، وقد علمتنا الشريعة الإسلامية أن ثمرات الدعاء مضمونة بإذن الله فهي إحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها».
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