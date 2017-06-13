مراتب العبودية درجات.. أعلاها الأنبياء

محمد أحمد (القاهرة)
مراتب العباد بين أعلى درجات العبودية وأدناها لا يحصيها إلا رب العباد، وأعلى مراتبها، مرتبة الرسالة والنبوة، هم المصطفون من العباد، قال تعالى: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ...)، «سورة الحج: الآية 75»، يتفاوتون بفضل بعضهم على بعض، لكنهم اختصوا بوحي الله تعالى إليهم، قال سبحانه: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ...)، «سورة البقرة: الآية 253»، هم خواص الخواص من البشر، وأعلى درجاتهم أولو العزم من الرسل، ثم عامة الرسل، ثم عامة الأنبياء.
بعدهم أصحاب الأنبياء والرسل، ورثة الأنبياء وخلفاؤهم، القائمون بما أمر الله، الوسطاء في التبليغ عن الرسول وأمته من بعده، هم الربانيون والحواريون كانوا مع الرسل في حياتهم آمنوا بهم وآزروهم ونصروهم، تحملوا العذاب والتنكيل حتى أقاموا الدين وبذلوا أنفسهم وأموالهم وقاتلوا، فأثابهم عز وجل خيري الدنيا والآخرة، يتفاوتون في أدائهم العبودية، فتفاوتوا في منازلهم، أعلاهم الصديقون، قرنهم الله بأنبيائه، قال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً)، «سورة النساء: الآية 69»، ومثالهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
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وتأتي بعدها مرتبة العلماء، وهم يحملون أمانة العلم ويحفظون دين الله ويبلغونه للناس ويعظونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، الراسخون في العلم، الوارثون للأنبياء، قال تعالى: (... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...)، «سورة فاطر: الآية 28». فضلهم عظيم ويستغفر لهم من في السموات والأرض.
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