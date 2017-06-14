طلابنا في الخارج رمضان.. حنين للأهل والوطن

هناء الحمادي (أبوظبي)

تتداخل مع شهر رمضان ذكريات زمن جميل، ومعها يتضاعف الشعور بالحنين والشوق إلى الأسرة ومحيطها الدافئ.. إنه واقع لا يغادر حال الطلبة المغتربين أبداً خلال فترة بعدهم عن أسرهم، خاصة ممن اعتادوا ممارسة طقوس وعادات جميلة تربوا على أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتجليات وروحانيات الشهر الفضيل.

الشهر الفضيل بالنسبة للطلبة المغتربين تمسك بالعقيدة وحنين أكبر للأهل، ومثلما يرمز شهر رمضان للصوم والصلاة والعبادة، فهو يرمز كذلك للتجمعات العائلية في أوقات خاصة على مائدة الإفطار والسمر مع الأصدقاء، وأن تشعر بذلك في بلدك شيء جميل على عكس من أبعدته ظروف الدراسة إلى ديار الغربة، خصوصا في بلاد بعيدة من أجل التفوق والنجاح.. لذلك بات الشعور بالحنين واقعاً يعيشه الكثير من الطلبة الذين أجبرتهم الظروف للدراسة في الخارج، حيث يشعرون بالشوق للأهل والوطن لاسيما في المناسبات والأعياد وشهر رمضان خاصة، وإن كانت ممارستهم للشعائر الدينية لا تتبدل، إلا أنّ نمط قضائهم نفحاته قد تختلف بتواجدهم بين بلد وآخر خصوصا في بلاد أجنبية، حيث يفتقد الكثير من المغتربين لرموز معينة بشهر رمضان لاسيما الجو العائلي.

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