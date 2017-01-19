العالم محارتك.. فابحث عن لؤلؤتك

سمر حمود الشيشكلي

لم يعد هناك من ينكر على السينما دورها في تشكيل العقل وإعادة برمجته. رغم أن من اخترع العرض السينمائي لم يكن في ذهنه، كأولوية على الأقل، أن يكون لهذا الفن هذا الأثر وهذا الدور الذي لعبته وتلعبه السينما في توجيه السلوك البشري وفي إيجاد أساليب جديدة في التفكير، وأن يكون له هذا الأثر والفاعلية في تشكيل الوعي وتعديل القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتغيير أسلوب الحياة وأنماط الإدراك المعرفي والوجداني للحياة. ومن المؤكد أن السينما أكثر تأثيراً من الرواية، وهناك الكثير من الأفلام التي ارتكزت على رواية مكتوبة بالأصل.

كم من فيلم خرجنا من صالة عرضه بطاقة إيجابية للحياة، وكم من فيلم حضرناه وأضاء زاوية من إدراكنا وأعاد ترتيب أفكارنا عن أنفسنا ورؤانا، وكم منها أضاف إلى وعينا و لاوعينا مهارات للتعامل مع الحياة بانفتاح وحرية ونضج أكبر!

يحاول مخرجو الأفلام دائما تقديم نجاحات الحياة الحقيقية وقصصها الملهمة، التي ربما ما سمع عنها الناس لولا التقديم السينمائي لها، عبر تجسيد لرواية ناجحة حظيت باهتمام الجمهور وتركت أثرا كبيراً عليه، أو عبر شخصيات وجدت في الحياة على أرض الواقع، وتشكل تجاربهم في الحياة وطرائقهم في تناول ظروفهم محفزاً كبيراً للمشاهدين، شخصيات لم تستسلم لليأس واللاجدوى والعبثية، وكان كفاحها وصبرها وإصرارها على تحويل كل ما هو سلبي في حياتها إلى طاقة إيجابية خلاقة هو إبداع خالص بحد ذاته.

هناك بالطبع كثير من هذه الأفلام التي أنتجت عبر عقود من عمر الفن السينمائي، لكن المجال لا يتسع لتقديمها كلها، هنا بعضها كدليل على الفكرة المطروحة، وقد تكون من أحدثها، وأعمقها وقعاً!.