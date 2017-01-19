  • الخميس 21 ربيع الآخر 1438هـ - 19 يناير 2017م

مهارات الحياة عبر السينما

العالم محارتك.. فابحث عن لؤلؤتك
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

سمر حمود الشيشكلي

لم يعد هناك من ينكر على السينما دورها في تشكيل العقل وإعادة برمجته. رغم أن من اخترع العرض السينمائي لم يكن في ذهنه، كأولوية على الأقل، أن يكون لهذا الفن هذا الأثر وهذا الدور الذي لعبته وتلعبه السينما في توجيه السلوك البشري وفي إيجاد أساليب جديدة في التفكير، وأن يكون له هذا الأثر والفاعلية في تشكيل الوعي وتعديل القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتغيير أسلوب الحياة وأنماط الإدراك المعرفي والوجداني للحياة. ومن المؤكد أن السينما أكثر تأثيراً من الرواية، وهناك الكثير من الأفلام التي ارتكزت على رواية مكتوبة بالأصل.

كم من فيلم خرجنا من صالة عرضه بطاقة إيجابية للحياة، وكم من فيلم حضرناه وأضاء زاوية من إدراكنا وأعاد ترتيب أفكارنا عن أنفسنا ورؤانا، وكم منها أضاف إلى وعينا و لاوعينا مهارات للتعامل مع الحياة بانفتاح وحرية ونضج أكبر!

يحاول مخرجو الأفلام دائما تقديم نجاحات الحياة الحقيقية وقصصها الملهمة، التي ربما ما سمع عنها الناس لولا التقديم السينمائي لها، عبر تجسيد لرواية ناجحة حظيت باهتمام الجمهور وتركت أثرا كبيراً عليه، أو عبر شخصيات وجدت في الحياة على أرض الواقع، وتشكل تجاربهم في الحياة وطرائقهم في تناول ظروفهم محفزاً كبيراً للمشاهدين، شخصيات لم تستسلم لليأس واللاجدوى والعبثية، وكان كفاحها وصبرها وإصرارها على تحويل كل ما هو سلبي في حياتها إلى طاقة إيجابية خلاقة هو إبداع خالص بحد ذاته.

هناك بالطبع كثير من هذه الأفلام التي أنتجت عبر عقود من عمر الفن السينمائي، لكن المجال لا يتسع لتقديمها كلها، هنا بعضها كدليل على الفكرة المطروحة، وقد تكون من أحدثها، وأعمقها وقعاً!.

غير قابل للكسر ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

ما رأيك في استغلال المنابر الدينية في الشأن السياسي؟
مقبول
مرفوض
لا أعرف